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Источник Правда.Ру

У берегов Мальты обнаружили исчезнувшую в 1942 году британскую подлодку

Непознанное » Прошлое print

Подводные археологи обнаружили фрагменты британской субмарины HMS Urge, которая пропала 27 апреля 1942 года. Все это время подводная лодка считалась без вести пропавшей. Точной информации о гибели подлодки не было.


У берегов Мальты обнаружили исчезнувшую в 1942 году британскую подлодку

Как сообщает Минобороны Великобритании, поиски субмарины длились 20 лет.

Инициаторам поисков удалось отыскать корпус затонувшей подлодки.

Во время Второй мировой войны эта акватория была заминирована авиацией и флотом Германии. Поэтому специалисты считают, что субмарина подорвалась на донной мине. У субмарины повреждена носовая часть.

Субмарина HMS Urge была построена на средства жителей Бридженда. Она входила в состав десятой подводной флотилии, которая базировалась на Мальте.

Так как над Мальтой нависла угроза захвата Мальты подлодке было приказано передислоцироваться в Египет. Но Александрии субмарина не достигла.

В апреле следующего года Королевский флот проведет здесь церемонию и объявит место гибели подлодки официальной военной могилой. 

Фото: wikipedia.org

 

Темы hms urge мальта субмарина великобритания подводная лодка вторая мировая война
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