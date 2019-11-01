Подводные археологи обнаружили фрагменты британской субмарины HMS Urge, которая пропала 27 апреля 1942 года. Все это время подводная лодка считалась без вести пропавшей. Точной информации о гибели подлодки не было.
Как сообщает Минобороны Великобритании, поиски субмарины длились 20 лет.
Инициаторам поисков удалось отыскать корпус затонувшей подлодки.
Во время Второй мировой войны эта акватория была заминирована авиацией и флотом Германии. Поэтому специалисты считают, что субмарина подорвалась на донной мине. У субмарины повреждена носовая часть.
Субмарина HMS Urge была построена на средства жителей Бридженда. Она входила в состав десятой подводной флотилии, которая базировалась на Мальте.
Так как над Мальтой нависла угроза захвата Мальты подлодке было приказано передислоцироваться в Египет. Но Александрии субмарина не достигла.
В апреле следующего года Королевский флот проведет здесь церемонию и объявит место гибели подлодки официальной военной могилой.
Фото: wikipedia.org
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