В Пензенской области обнаружили средневековый центр по выплавке чугуна

В процессе археологических раскопок в Никольском селище были обнаружены находки, которые доказали, что на данном участке был старинный чугунолитейный промысел.

Археологи из Пензенского государственного университета исследовали два участка в разных частях поселения. На одном из участков археологи обнаружили фрагменты глиняной посуды, а также большое количество бытовых предметов.

На втором участке были найдены три горна для выплавки чугуна, а также фрагменты изделий — чугунков, сковородок, котлов.

Площадь поля составляла 500 кв.м. Вся эта территория была усыпана отходами чугунного литья, а также фрагменты трех чугуноплавильных печей, диаметр до 4 метров.

По мнению ученых, это было одно из первых чугунолитейных производств в Европе. Специалисты считают, что средневековое поселение было одним из крупных золотоордынских производственных и торговых центров.

Обнаруженные артефакты датированы XIII веком. Исследователи считают, что чугунные изделия делали на продажу. Это доказывает то, что в ходе более ранних раскопок были найдены золотоордынские монеты.

Фото: twitter.com