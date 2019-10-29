В Южной Африке обнаружили прародину человечества

Австралийские ученые провели исследование и пришли к выводу, что прародиной человечества является юг Африки, сообщает ToDay News Ufa. Согласно результатам исследований именно оттуда около 70 тысяч лет назад люди стали расселяться по Земле.

Специалисты проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки. В итоге ученые составили дерево самых ранних ветвей современного человека.

Согласно проведенному исследованию, первая материнская линия человека разумного появилась около 200 тысяч лет назад южнее бассейна реки Замбези.

Как считают ученые, в то время климат в этих районах был более мягким, также были водно-болотные угодья. Новая цивилизация процветала и стала активно расселяться по континенту.

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