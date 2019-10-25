Японские специалисты раскрыли тайну исчезновения древней империи

Японские ученые из Университета Хоккайдо выяснили причину исчезновения Аккадской империи в Месопотамии, которая существовала в XXIV — XXII вв. до н.э., сообщает EurekAlert!.

Ученые провели палеоклиматические реконструкции изменений в температуре и водном режиме в районе археологических раскопок древнего города Шубат-Эллиль.

Они проанализировали 6 образцов ископаемых кораллов из Оманского залива, которым 4100 лет. В результате проведенного анализа специалисты пришли к выводу, что 4000 лет назад на территории Аккадской империи происходили сильные и внезапные засухи.

Сельское хозяйство понесло огромный ущерб из-за климатических условий - засухи и пылевых бурь. В результате возникли социальная нестабильность и голод.

Это привело к упадку государства, которое произошло 4200 лет назад. В результате район не был населен в течение 300 лет.

Государство Аккад возникло в междуречье в результате завоевательных походов Саргона Древнего в XXIV веке до н.э.

Фото: youtube.com