Специалисты восстановили по черепу лицо жителя средневековой Шотландии

Ученым удалось восстановить по скелетным останкам лицо мужчины, который жил около 600 лет назад. В ходе раскопок в Шотландии было обнаружено захоронение, где лежали кости 60 человек, сообщает The Independent.

Специалисты уже выяснили, что возраст мужчины был старше 46 лет. Его рост составлял от 158 до 167 сантиметров. У него серьезное заболевание суставов. Также в плохом состоянии у него были зубы. На зубах были обнаружены следы кариеса, хронических абсцессов и пародонтита.

Ученые считают, что мужчина не был местным уроженцем. По предположению ученых, детство мужчины прошло в Северо-Шотландском нагорье или на Внешних Гебридах.

Специалисты планируют продолжать изучение останков и по возможности определить пол, возраст, состояние здоровья и образ жизни каждого из человека, останки которого были обнаружены в захоронении. Данное исследование помогает выяснить образ жизни простых людей в Шотландии эпохи Средневековья.

Фото: twitter.com