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Источник Правда.Ру

Греческие исследователи раскрыли тайну смерти Александра Македонского

Непознанное » Прошлое print

Греческие ученые установили, что Александр Македонский умер в результате острого панкреонекроза - острой формы заболевания поджелудочной железы, сообщает Greek Reporters.

В своем исследовании ученые пояснили, что начало болезни характеризуется появлением сильной боли в области живота после обильного приема пищи и вина. Также появляются лихорадка, общее состояние ухудшается в течение 14 дней.

Как сообщают исследователи, у Александра Македонского начался сепсис — воспалительная реакция в ответ на острый панкреонекроз. 

К такому выводу ученые пришли на основании описаний последних дней жизни Александра Македонского, которые были сделаны античными историками.

Стоит отметить, что более ранние версии смерти Александра Македонского ученые отвергли.

Вопрос причин смерти македонского царя изучается с 1995 года.

Фото: twitter.com

 

Темы греция ученые античность исследование панкреонекроз александр македонский
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