В Бурятии обнаружили аналог "Стоунхенджа"

Специалисты российской академии наук установили предназначение неизвестной ранее древней постройки в Тарбагатайском районе Бурятии. Оказалось, что археологический комплекс Шара-Тэбсэг использовался для астрономических наблюдений. Это означает, что комплекс является сибирским аналогом британского "Стоунхенджа".

Шара-Тэбсэг представляет собой комплекс каменных сооружений протяженностью более 800 метров. В РАН считают, что его использовали с бронзового века вплоть до средних веков. Различные строения комплекса говорят о том, что он, скорее всего, использовался для мистических ритуалов в дни зимнего-летнего солнцестояния.

Британский "Стоунхендж" был построен около 2500 лет назад. Ученые до сих пор не могут определить точное предназначение этой постройки. Самые тяжелые камни комплекса имеют вес в 30-40 тонн.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала точку зрения британского ученого. По его мнению, "Стоунхендж" исцелял немощных.

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