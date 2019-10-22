В Колумбии обнаружили затерянный город Эльдорадо

На территории Колумбии ученые обнаружили руины древнего города. Специалисты полагают, что, возможно, они является остатками легендарного золотого города Эльдорадо. Мировое научное сообщество уже заинтересовалось данной находкой.

В горах Колумбии вот уже сотни лет существует легенда о загадочном золотом городе Эльдорадо, который разрушили испанские конкистадоры. Археологи уже не раз пытались найти этот город, но до сих пор этого не удавалось сделать.

Теперь, когда ученые использовали продвинутые лидары, с помощью которых стало возможным находить древности, скрытые под густым слоем джунглей, затерянный город удалось найти. Древние руины были обнаружены на высоте около 1500 метров над уровнем моря.

Исследователи рассказали, что поселение существовало около 1200 лет назад, поэтому есть надежда на то, что найденные руины действительно принадлежат Эльдорадо.

Этот город был основан цивилизацией Тайрона. Испанцы полагали, что среди у цивилизации был распространен культ золота, поэтому они называли Эльдорадо золотым городом. Теперь ученые готовятся к следующему этапу проекту.

Фото: ok.ru

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