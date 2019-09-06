Борис Джонсон: часть меня верит в Лох-несское чудовище

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает верить в существование Лох-несского чудовища после публикации исследования новозеландских ученых, в которой утверждается обратное.

"Высокая концентрация ДНК угря в воде не кажется мне убедительным доказательством того, что чудовища не существует. Будучи ребенком я хотел верить в существование чудовища. И часть меня до сих пор хочет верить в это", - сказал он в интервью изданию Press Association.

Накануне ученые университета провинции Отаго опубликовали данные исследования, согласно которым найти следы существа не удалось. Один из специалистов предположил, что за чудовище очевидцы принимали "очень большого угря".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на момент начала исследования у ученых было порядка 4 тысяч теорий, которые якобы доказывают, что в озере до сих пор обитает доисторическое существо. В процессе исследования же специалисты опровергли все, кроме одной.

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