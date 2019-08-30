Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Прокуроры завершат проверку дела группы Дятлова к началу 2020 года

Непознанное print

Свердловская прокуратура поставила очередной рубеж в исследовании гибели группы Дятлова на Урале. Теперь сроком проверки версий стало начало 2020 года.

Так в пресс-службе ведомства сообщили "Интерфаксу". До этого сроком называли начало осени текущего года.

Рассматривают три версии произошедшего, основанные на причинах природных катаклизмов. В марте 2019 года группа прокуратуров исследовала перевал Дятлова, где погибли туристы, пытаясь получить дополнительную информацию. Участники фонда "Памяти группы Дятлова" против исключительно природных версий и требуют от Следственного комитета возбудить уголовное дело.

В СКР заявили, что в гибели туристов нет никакой скрытой подоплеки.

В погибшую группу входили девять студентов Уральского политехнического института — две девушки и семь молодых людей. Игорь Дятлов был их руководителем, и они выбрали один из наиболее сложных маршрутов для похода. Выдвинуто множество версий их гибели 2 февраля 1959 года — от реалистичных до фантастических, например о встрече с инопланетянами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы расследование группа дятлова
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Что такое глубокая стимуляция мозга?
Недвижимость
Где живет Тина Канделаки: двухуровневый пентхаус и дом в Шелестово
Птицы
Интересные факты о дятлах
Новости Все >
Россия и Турция ведут переговоры о поставках истребителей Су-57
"Фекальными постановками" Навальный пытается слепить из Соболь конфетку
Disney работает над продолжением культового мультфильма "Зверополис"
Прокуроры завершат проверку дела группы Дятлова к началу 2020 года
На Украине провели учения на случай прекращения транзита газа из России
Минздрав планирует в пять раз снизить темпы заболеваемости ожирением
Трамп подозвал жену жестом, которым обычно дают команду собакам
Путин заявил, что три ребенка в семье это "нормально и правильно"
ЦСКА и "Краснодар" узнали соперников по Лиге Европы
На Украине сдали демонтированный памятник Ленину на металлолом
Последние материалы
"Фекальными постановками" Навальный пытается слепить из Соболь конфетку
Disney работает над продолжением культового мультфильма "Зверополис"
Прокуроры завершат проверку дела группы Дятлова к началу 2020 года
На Украине провели учения на случай прекращения транзита газа из России
Минздрав планирует в пять раз снизить темпы заболеваемости ожирением
Трамп подозвал жену жестом, которым обычно дают команду собакам
Путин заявил, что три ребенка в семье это "нормально и правильно"
ЦСКА и "Краснодар" узнали соперников по Лиге Европы
На Украине сдали демонтированный памятник Ленину на металлолом
Специалисты Google раскрыли массовую атаку хакеров на iPhone
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Общество
Песков не запомнил продавщицу, у которой Путин дважды покупал мороженое
Силовые структуры
Заброшенная военная часть. Видеорепортаж сержанта запаса
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: американцы не на власть пеняют, а свою жизнь улучшают
Бывший СССР
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
Соцопрос выяснил мнение россиян о мигрантах-гастарбайтерах
Россия
Соцопрос выяснил мнение россиян о мигрантах-гастарбайтерах
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Мир. Новости мира
МИД КНР попросил "группу семи" больше "не совать нос в чужие дела"
Игорь Буккер Троя на 600 лет старше, чем предполагалось Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Каникулы школьникам и студентам предложили продлить до октября
Где живет Тина Канделаки: двухуровневый пентхаус и дом в Шелестово
Каникулы школьникам и студентам предложили продлить до октября
Полмиллиарда евро за Неймара. Бразилец взрывает рынок
Гибель Грузии: уроки для современной России
Интересные факты о дятлах
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
Зарубежные СМИ сообщают о лучевой болезни у умерших в Северодвинске
МИД КНР попросил "группу семи" больше "не совать нос в чужие дела"
Зарубежные СМИ сообщают о лучевой болезни у умерших в Северодвинске
Глава украинской общины в Крыму выступила за интеграцию Украины с РФ
Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий
Зеленский в Польше встретится с главами сразу нескольких стран Европы
В Польше с пониманием отнеслись к тому, что Трамп не приедет
В Ростове установили лавочку-трансформер с гвоздями
В СК объяснили участие подростков в протестах желанием получить лайки
Сразу шесть государств заинтересованы в покупке российского Ми-28НЭ
Зарубежные СМИ сообщают о лучевой болезни у умерших в Северодвинске
Полицейские применили грубую силу к фанатам "Спартака"
Роскачество: пищевые добавки в вине не вредны
Зарубежные СМИ сообщают о лучевой болезни у умерших в Северодвинске
История и современность
Профессор Гелернтер объяснил, в чем ошибался Дарвин
Профессор Гелернтер объяснил, в чем ошибался Дарвин
Археологи обнаружили следы первых поселенцев Северной Америки
Археологи обнаружили следы первых поселенцев Северной Америки
Росгвардия планирует оснастить сотрудников видеорегистраторами
Росгвардия планирует оснастить сотрудников видеорегистраторами
Сразу шесть государств заинтересованы в покупке российского Ми-28НЭ
Сразу шесть государств заинтересованы в покупке российского Ми-28НЭ
Идут испытания сверхзвуковой российской ракеты "Циркон"
Идут испытания сверхзвуковой российской ракеты "Циркон"
Индия выплатила аванс за С-400
Индия выплатила аванс за С-400
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
Чудо-оружие русских: "единороги", поразившие европейцев
Чудо-оружие русских: "единороги", поразившие европейцев
Наш или нет? Россияне окончательно определились с Крымом
Наш или нет? Россияне окончательно определились с Крымом
Навальный и Ходорковский пытаются сорвать выборы в Петербурге, тиражируя фейковые расследования
Навальный и Ходорковский пытаются сорвать выборы в Петербурге, тиражируя фейковые расследования
Фотогалереи
Лучшие европейские автомобили 7 Фото Лучшие европейские автомобили
Звезды благоволят смертным 8 Фото Звезды благоволят смертным
Отдых, от которого дух захватывает 7 Фото Отдых, от которого дух захватывает
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Тайны якудза в картинках 9 Фото Тайны якудза в картинках
Домашнее
Симптомы панической атаки
Ноутбуки с Wi-Fi вредят подвижности сперматозоидов
Анна Седокова рассказала, как ей удалось похудеть после третьих родов
Робот-змея поможет очистить сосуды мозга от тромбов
Анастасия Волочкова раскрыла секрет своего похудения
Роспотребнадзор обнаружил нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
Могут ли фрукты и ягоды вредить здоровью
Телезвезда Анна Шатилова поделилась своими секретами молодости кожи
Специалисты выяснили, от какой пищи у подростков возникает депрессия
Специалисты выяснили, от какой пищи у подростков возникает депрессия
Врачи рассказали, как защитить себя в разгар простудной эпидемии
Врачи рассказали, как защитить себя в разгар простудной эпидемии
Причины выпадения ресниц
Причины выпадения ресниц
Как похудеть после родов
Как похудеть после родов
СМИ раскрыли подробности свадьбы Собчак и Богомолова
СМИ раскрыли подробности свадьбы Собчак и Богомолова
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь
Лере Кудрявцевой стало плохо на "Новой волне"
Лере Кудрявцевой стало плохо на "Новой волне"
Почему после родов так трудно похудеть
Почему после родов так трудно похудеть
Потертый шик в интерьере
Потертый шик в интерьере
Выбор правильной перегородки в квартиру - 5 простых шагов
Выбор правильной перегородки в квартиру - 5 простых шагов
Забавные фото
Звериная нежность 8 Фото Звериная нежность
Мир глазами художника 8 Фото Мир глазами художника
Дикая природа шокирует 9 Фото Дикая природа шокирует
Эта забавная жизнь 8 Фото Эта забавная жизнь
"Горло Дьявола" в Латинской Америке 7 Фото "Горло Дьявола" в Латинской Америке
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ