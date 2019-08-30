Свердловская прокуратура поставила очередной рубеж в исследовании гибели группы Дятлова на Урале. Теперь сроком проверки версий стало начало 2020 года.
Так в пресс-службе ведомства сообщили "Интерфаксу". До этого сроком называли начало осени текущего года.
Рассматривают три версии произошедшего, основанные на причинах природных катаклизмов. В марте 2019 года группа прокуратуров исследовала перевал Дятлова, где погибли туристы, пытаясь получить дополнительную информацию. Участники фонда "Памяти группы Дятлова" против исключительно природных версий и требуют от Следственного комитета возбудить уголовное дело.
В СКР заявили, что в гибели туристов нет никакой скрытой подоплеки.
В погибшую группу входили девять студентов Уральского политехнического института — две девушки и семь молодых людей. Игорь Дятлов был их руководителем, и они выбрали один из наиболее сложных маршрутов для похода. Выдвинуто множество версий их гибели 2 февраля 1959 года — от реалистичных до фантастических, например о встрече с инопланетянами.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.