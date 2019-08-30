Прокуроры завершат проверку дела группы Дятлова к началу 2020 года

Свердловская прокуратура поставила очередной рубеж в исследовании гибели группы Дятлова на Урале. Теперь сроком проверки версий стало начало 2020 года.

Так в пресс-службе ведомства сообщили "Интерфаксу". До этого сроком называли начало осени текущего года.

Рассматривают три версии произошедшего, основанные на причинах природных катаклизмов. В марте 2019 года группа прокуратуров исследовала перевал Дятлова, где погибли туристы, пытаясь получить дополнительную информацию. Участники фонда "Памяти группы Дятлова" против исключительно природных версий и требуют от Следственного комитета возбудить уголовное дело.

В СКР заявили, что в гибели туристов нет никакой скрытой подоплеки.

В погибшую группу входили девять студентов Уральского политехнического института — две девушки и семь молодых людей. Игорь Дятлов был их руководителем, и они выбрали один из наиболее сложных маршрутов для похода. Выдвинуто множество версий их гибели 2 февраля 1959 года — от реалистичных до фантастических, например о встрече с инопланетянами.