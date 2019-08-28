Экстрасенс: фото живого человека на надгробии не всегда приносит вред

Вчера достоянием общественности стал вопиющий факт использования фотографии живого человека для образца надгробного изображения. Жительница Красноярска Екатерина Колбасина с удивленьем и дрожью узнала свое изображение восьмилетней давности. Возмущение Колбасиной достигло такого предела, что она намерена подать в суд на фотоателье, вменив моральный вред. Ателье, к слову, срочно переехало.

Многим из нас знакомо чувство тревоги, которое охватывает человека при упоминании смерти. Но такой ли сильный вред наносит живому человеку использование его фотографии в "потусторонних" целях?

Экстрасенс и нумеролог, телеведущая Фатима Хадуева объяснила "Правде.Ру", что при отсутствии злого умысла вреда человеку не будет никакого.

— Если люди, разместившие фотографию в рекламных целях для продвижения своих ритуальных услуг не имели злого умысла, то никакого вреда человеку не будет. Если же осознанно подходили к этому и использовали фотографию с наговором, с каким-то определенным умыслом, то тогда должен быть энергетический отток: девушка могла постоянно быть уставшей, испытывать не только хроническую усталость, но и хроническое раздражение.

Я вас уверяю, девушка до того момента, пока не увидела свою фотографию на надгробии, находилась в абсолютно нормальном состоянии. Но затем, когда она увидела фото, сработал психологический момент. Чувство страха — главный мотиватор начала панических атак. И дальше включается режим, как я его называю, самопорчи. Если бы девушка этого не видела, ее бы вообще никаким образом это не коснулось.

Однако насколько этично использовать фотографии живых людей в таких рекламных целях — это другой вопрос. Конечно, неэтично, неправильно! Мало того люди, которые занимаются ритуальной деятельностью и используют в качестве рекламы на своих надгробиях фотографии живых людей, должны понимать, что их бизнес может прогореть. Потому что энергия живого человека, хотите вы или нет, все-таки влияет. Лучше использовать фотографии на надгробиях уже на сто процентов ушедших из жизни людей либо использовать фоторобот. Тогда это будет и этично, и никакие энергоресурсы не затрачиваются. Мы сейчас разбираем конкретный случай, связанный с тем, что ритуальное агентство использует фотографию живого человека, размещая его на надгробии, не используя кладбище, не используя его в ритуальных целях.

Если бы вы мне задали вопрос, насколько энергетически работает фотография, закопанная на кладбище, это другой вопрос.

Дело в том, что фотография является отпечатком конкретного момента времени, в который фотографировался человек, это мгновение его жизни. И фактически люди, которые занимаются магией, используют ее в качестве фантома. Более профессиональные люди изготавливают фантом, используют свечи, сало, мясо и другие предметы. Для еще более профессиональных людей не требуется ни фотографий, ни изготовлений. Это просчет на другом уровне.

Закопанная фотография живого человека на кладбище, особенно в момент похорон, когда ее подкидывают в гроб, тоже очень сильно работает, человек это физически чувствует. Это как будто у него забирают часть энергии. Есть такой заговор, который называется: "как гниет эта фотография, так и будет жить при жизни этот человек". Поэтому люди, наслышавшись этих историй, конечно, будут избегать этого и будут бояться подобных вещей. Страх является большим провокатором энергооттока.

Фото превью: twitter.com