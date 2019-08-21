Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг просматривал снимки Марса, сделанные NASA, и обнаружил предмет похожий на египетский саркофаг. Уоринг утверждает, что его находка свидетельствует о том, что древние египтяне прибыли на Землю из космоса.
"Фотография NASA может свидетельствовать о том, что египтяне действительно обитали на Марсе. Но зачем они переселились на Землю? Интересно, что климат Египта очень схож с климатом Марса", - отметил уфолог.
Снимок, который идентифицировал Уоринг, был сделан еще в 2007 году марсоходом NASA Opportunity. Уфолог опубликовал на YouTube видео, в котором немного подредактировал фотографию, чтобы выделить интересные элементы.
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