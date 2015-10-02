Причиной вымирания динозавров могла стать темнота, а не холод

Кто виноват в гибели динозавров?

Источник фотографии: фотоархив "Правды.Ру"

Американские ученые опубликовали на портале Phys.org препринт исследования, посвященного причинам вымирания динозавров, которое началось после падения астероида Чиксулуб.

Катастрофа привела к тому, что атмосферу наполнили пыль, сажа и другие вещества, из-за этого воздух почти полностью стал непрозрачным для солнечных лучей. Это привело к тому, что остановились процессы фотосинтеза, и динозавры остались без кормовой базы.

Специалисты выяснили, что падение астероида 66 млн лет назад не могло привести к такому резкому изменению климата, чтобы это послужило причиной смерти динозавров. А вот остановка процессов фотосинтеза, вызванная наступившей после катастрофы темнотой, могла привести к массовому вымиранию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что динозавры вымерли из-за падения астероида из космоса.

Динозавров истребили астероид из космоса и извержение вулканов на Земле

Появилась новая версия причины вымирания динозавров. Удар космического тела, в результате которого образовался кратер Чиксулуб диаметром 180 километров, вызвал гигантские цунами, пожары и критическое изменения климата, схожее с ядерной зимой. При этом ориентировочные сроки катастрофы совпадают с окончанием мелового периода и массовым вымиранием видов, передает канал "Вести".

Хотя и не все ученые согласны с тем, что новая работа, опубликованная в журнале Science, поможет окончательно разобраться в причинах вымирания.

Соавтор исследования Марк Ричардс заявил:

"Наши высокоточные данные продолжают сближать три события: столкновение, вымирание и основной импульс вулканизма, поэтому связь между двумя сценариями становится все более вероятной. Воздействие астероида на вулканическую активность объясняет то, что раньше казалось невероятным совпадением".

Специалисты указывают, что до сих пор не было обнаружено никаких признаков изменения экосистем до падения метеорита, хотя на тот момент повышенный вулканизм на Земле продолжался много тысяч лет.

Большинство ученых пока по-прежнему склоняются к версии, что главным убийцей динозавров стал астероид.

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