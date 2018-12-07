Рыбак снял на видео огни НЛО. ВИДЕО

В Северной Каролине рыбак увидел и снял на видео два огня над океаном, предположив, что это фары летающей тарелки, рассказывает "Поплавок".

Огни висели над океаном около часа. Судя по всему до них сначала было около километра. Потом они переместились ближе к берегу.

За видео рыбака ухватился знаменитый уфолог Скотт Уоринг. Ролик с огнями над океаном стал для него новой пищей для необузданных фантазий.

Уфолог без тени сомнения поведал пользователям интернета, как было дело. НЛО, по его версии, вынырнул из воды, где у пришельцев находятся подводные базы. После этого ему потребовался час, чтобы как следует обсушиться. Вода, объяснил Уоринг, приводит к сбоям стелс-технологии.

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