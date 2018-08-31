Раскрыты детали масштабных учений российского флота в Средиземноморье

Россия задействует в средиземноморских учениях Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России 26 кораблей и 34 летательных аппарата. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, он же и будет руководить маневрами.

Действо запланировано на первые восемь дней сентября, в них поучаствуют корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Кроме того, будут привлечены самолеты дальней авиации.

Королев рассказал, что роль флагмана группировки возьмет на себя ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота. Также стало известно, что в небо поднимутся стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ.

Участникам учений необходимо будет отработать противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, защиту морских коммуникаций, противодействие пиратству и оказание помощи терпящим бедствие суднам. Среди прочего будут проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Главнокомандующий ВМФ пояснил, район, где будут проводиться учения, заранее объявили небезопасным для судов. Российская сторона соблюла все нормы международного права.

Вашингтон отреагировал на это просьбой вести себя "безопасно и профессионально".

Фото: mil.ru

Читайте также:

В Средиземном море проходят учения российского флота