США признали эффективность подводного флота России

Москва обладает эффективными подводными силами. Такое признание прозвучало от командующего американскими ВМС в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго.
Он также подчеркнул, власти РФ не останавливаются на достигнутом, а продолжают инвестировать в эту сферу, пишет РИА "Новости". Кроме того, адмирал заметил: "Театр подводных боевых действий очень важен".
Также от спикера прозвучало мнение: Вашингтон был втянут в очередное, уже четвертое, сражение за Атлантику, это произошло, потому что в последнее время активность подводных сил России возросла.
Ранее "Правда.Ру" писала, минобороны США сообщило о возрождении Второго флота, он охранял атлантические подходы к американскому континенту. Подразделение расформировали в 2011 году для освобождения средств под строительство новых кораблей. США начали сокращать численность своего атлантического флота в 1989 году, посчитав Россию меньшей угрозой, чем СССР.
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