Названы преемники: СМИ рассказали про отставку глав МВД и ФСБ

В четырех главных федеральных структурах произошли изменения. Новое руководство ожидает МВД, ФСБ, Совбез и Госсовет РФ. Следственный комитет и Генпрокуратура пока остаются под вопросом.

В СМИ со ссылкой на источник в Кремле поступила информация о новых назначениях. На пост директора ФСБ вместо Александра Бортникова, который вскоре покинет эту должность, выдвигается кандидатура нынешнего главы Тульской области Алексея Дюмина. Кроме того, пост первого заместителя директора ФСБ займет Сергей Королев — глава Службы экономической безопасности ведомства (СЭБ). Ранее должность первого заместителя директора ФСБ занимал генерал Сергей Смирнов. После отставки Владимира Колокольцева место министра внутренних дел получит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

А вот судьба Генпрокуратуры и СК еще не решена, поскольку президент не разделил полномочия между двумя ведомствами. Пока окончательное решение по силовым структурам не принято, предлагаются варианты будущей реформы. Так, Юрий Чайка предложил снова отдать контроль над следствием Генпрокуратуре. В свою очередь, глава СКР Александр Бастрыкин выступает за создание новой федеральной независимой службы, которая объединит следственные полномочия МВД, ФСБ и СК.

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