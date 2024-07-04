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Как сделать волосы гуще: простые и эффективные советы

Советы парикмахеров, как сделать волосы гуще

1:39
Красота

Как сделать волосы гуще — распространённый вопрос, который часто задают женщины своим парикмахерам. Большинство из нас готовы сделать практически всё, чтобы сделать волосы максимально пышными.

Советы парикмахеров, как сделать волосы гуще
Фото: Freepik is licensed under Free license

Предлагаем узнать, как с лёгкостью отращивать более густые и длинные волосы. 

Питание

Для густых и здоровых волос нужна диета, богатая продуктами, насыщенными полезными жирами. Убедитесь, что вы получаете много качественного белка и хороших жиров. Добавьте в рацион лосось, авокадо, орехи, овощи и фрукты, чтобы получить все ключевые питательные вещества, необходимые для роста крепких волос.

Используйте правильный шампунь и кондиционер

Это звучит очевидно, но стоит повторить: для разных типов волос требуются специальные продукты, которые точно соответствуют их потребностям. Тем, у кого тонкие волосы, следует обратить внимание на шампунь и кондиционеры для наращивания объема.

Хорошее правило — выбирать шампунь, который мягко очищает кожу головы, и кондиционер, который усиливает увлажнение.

Очищение

Когда мы недостаточно моем голову или используем агрессивное очищающее средство, это приводит к проблемам с кожей, которые негативно влияют на рост волос. 

Во время мытья волос стоит массировать кожу головы, чтобы активизировать кровоток. Важно отказаться от чрезмерного использования сухого шампуня, он может создать слой остатков на коже головы и закупорить волосяные фолликулы, препятствуя росту новых, здоровых волос.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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