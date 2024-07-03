Специалисты предостерегают от использования УФ-ламп при маникюре

Маникюр — это приятная процедура, позволяющая наслаждаться аккуратным видом ногтей и рук на длительное время. Однако к этому процессу следует подходить с особой осторожностью.
Важно строго придерживаться гигиенических стандартов и избегать использования ультрафиолетовых ламп. Подробнее об этом рассказал онколог Александр Серяков.
Александр подчеркивает, что такие лампы особенно опасны для людей с чувствительной кожей, детей, подростков и тех, у кого есть пигментные невусы. Также от ультрафиолета стоит отказаться людям, страдающим экземой, псориазом и другими кожными заболеваниями.
Чувствительная кожа может реагировать на такой свет зудом, шелушением или покраснениями, что может усугубляться применением некоторых лекарств или косметики, содержащей мускус или апельсиновое масло.
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