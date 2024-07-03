Специалисты предостерегают от использования УФ-ламп при маникюре

Онколог Серяков: влияние ультрафиолета на здоровье кожи во время маникюра

0:57 Your browser does not support the audio element. Красота

Маникюр — это приятная процедура, позволяющая наслаждаться аккуратным видом ногтей и рук на длительное время. Однако к этому процессу следует подходить с особой осторожностью.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Важно строго придерживаться гигиенических стандартов и избегать использования ультрафиолетовых ламп. Подробнее об этом рассказал онколог Александр Серяков.

Александр подчеркивает, что такие лампы особенно опасны для людей с чувствительной кожей, детей, подростков и тех, у кого есть пигментные невусы. Также от ультрафиолета стоит отказаться людям, страдающим экземой, псориазом и другими кожными заболеваниями.

Чувствительная кожа может реагировать на такой свет зудом, шелушением или покраснениями, что может усугубляться применением некоторых лекарств или косметики, содержащей мускус или апельсиновое масло.