Узнайте, как спасти вашу кожу от летней жары

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Что нужно изменить в уходе за кожей летом

2:30
Красота

Переходя из умеренного климата в жаркие условия, необходимо адаптировать уход за кожей для поддержания её здоровья и красоты. Лето приносит с собой не только солнце и повышенную влажность, но и активный отдых, что может негативно сказаться на состоянии вашей кожи.

Что нужно изменить в уходе за кожей летом
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

Особенности летнего ухода

Лето предъявляет особые требования к уходу за кожей. Высокие температуры и влажность усиливают выделение кожного сала, а длительное пребывание под солнцем может привести к ожогам или ускорить старение кожи. Адаптация бьюти-рутины к этим условиям крайне важна.

Принципы ухода за кожей летом

Защита от солнца является ключевым аспектом летнего ухода. Солнцезащитные кремы с SPF 30 и выше обеспечивают защиту от UVA и UVB лучей, предотвращая ожоги и старение. Регулярное нанесение крема каждые два часа необходимо для эффективной защиты, особенно при длительном нахождении на улице или купании.

Легкость формул

Летом предпочтительнее использовать легкие увлажняющие кремы и сыворотки на водной основе, избегая тяжелых масляных текстур, которые могут спровоцировать высыпания. Вместо тяжелой декоративной косметики лучше выбирать легкие тинты и водостойкие продукты.

Гидратация

Питье достаточного количества воды критично для внутренней и внешней гидратации кожи. Легкие увлажняющие кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой помогают поддерживать упругость и сияние кожи.

Антиоксиданты и отшелушивание

Включение антиоксидантов, таких как витамин С, в уход за кожей помогает бороться с воздействием солнца и загрязнениями. Регулярное мягкое отшелушивание помогает удалять омертвевшие клетки, предотвращая закупорку пор.

Уход после солнца

Продукты после загара, такие как алоэ вера, помогают успокоить и восстановить кожу. Средства с ниацинамидом улучшают упругость кожи и помогают восстановить кожный барьер.

Общий уход и диета

Сбалансированное питание, богатое антиоксидантами и омега-3, также играет важную роль в поддержании здоровья кожи. Не забывайте о защите чувствительных зон, таких как кожа вокруг глаз и губ, используя специальные средства для этих областей.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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