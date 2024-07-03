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Секреты массажа лица, о которых должен знать каждый

Дерматолог Попова выделила плюсы и минусы самостоятельного массажа лица

1:00
Красота

Лицевой массаж — это эффективная процедура, способствующая омоложению кожи, улучшению её состояния и внешнего вида. Рекомендуется проводить её с помощью квалифицированных специалистов, хотя выполнить базовые техники можно и самостоятельно.

Дерматолог Попова выделила плюсы и минусы самостоятельного массажа лица
Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Важно избегать распространённых ошибок, которые могут привести к нежелательным эффектам. Дерматолог Татьяна Попова указала на несколько таких ошибок. Среди них — быстрые и резкие движения, которые на самом деле должны быть мягкими и плавными, чтобы избежать отёков.

Кроме того, неорганизованные и чрезмерно сильные нажатия также могут нанести вред. Перед началом массажа необходимо тщательно очистить кожу, чтобы предотвратить появление высыпаний.

Также стоит учитывать противопоказания: массаж лица не следует делать при наличии акне, абсцессов или повреждений кожи, так как это может усугубить ситуацию.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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