Секреты массажа лица, о которых должен знать каждый

Дерматолог Попова выделила плюсы и минусы самостоятельного массажа лица

1:00 Your browser does not support the audio element. Красота

Лицевой массаж — это эффективная процедура, способствующая омоложению кожи, улучшению её состояния и внешнего вида. Рекомендуется проводить её с помощью квалифицированных специалистов, хотя выполнить базовые техники можно и самостоятельно.

Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Важно избегать распространённых ошибок, которые могут привести к нежелательным эффектам. Дерматолог Татьяна Попова указала на несколько таких ошибок. Среди них — быстрые и резкие движения, которые на самом деле должны быть мягкими и плавными, чтобы избежать отёков.

Кроме того, неорганизованные и чрезмерно сильные нажатия также могут нанести вред. Перед началом массажа необходимо тщательно очистить кожу, чтобы предотвратить появление высыпаний.

Также стоит учитывать противопоказания: массаж лица не следует делать при наличии акне, абсцессов или повреждений кожи, так как это может усугубить ситуацию.