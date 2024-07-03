Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Прощальный вальс" из фильма "Розыгрыш" стал настоящим гимном выпускников
Продажи автомобилей LADA в России выросли на 51,5% в первом полугодии 2024 года
Как ковры на кухне создают комфорт и стиль
Стало известно, можно ли гладить уличных кошек
Учёные обнаружили "волшебные палочки" в австралийской пещере
Вам понравится! Знакомим с новой культурой для вашего сада
Топ-10 лучших мест для летней рыбалки в России
В Минэкономразвития подчеркнули значимость страхования рисков от внедрения ИИ
Голубцы с фаршем и гречкой: не менее вкусные, чем классические с рисом
Узнайте, как получить идеальные волосы за 10 минут

Как правильно наносить маску на волосы, чтобы видеть результат

1:07
Красота

На многих упаковках масок для волос часто указывается, что продукт следует наносить на кончики волос. Тем не менее, ограничиваясь лишь несколькими сантиметрами волос у кончиков, шансы на достижение идеальных локонов минимальны.

Как правильно наносить маску на волосы, чтобы видеть результат
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Термин "кончики волос" в инструкциях производителей косметики обычно относится к волосам ниже уровня собранного волоса в хвост. Для определения нужной длины для ухода за волосами достаточно просто собрать их в хвост и применять маску на участок ниже резинки.

Важно помнить, что секущиеся концы волос, как утверждают специалисты, можно исправить только с помощью стрижки, поскольку восстановление таких волос бессмысленно.

Кроме того, выбор маски должен базироваться на типе ваших волос. Заметные улучшения возможны лишь при регулярном использовании продукта.

Заключительный интересный факт: современные маски для волос могут служить в роли кондиционера, если их оставлять на волосах всего на 2-3 минуты вместо обычных 10.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук" Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Последние материалы
Вам понравится! Знакомим с новой культурой для вашего сада
Топ-10 лучших мест для летней рыбалки в России
В Минэкономразвития подчеркнули значимость страхования рисков от внедрения ИИ
Голубцы с фаршем и гречкой: не менее вкусные, чем классические с рисом
При похудении не стоит употреблять пиво
En Cancha: Игрок "Оренбурга" Томпсон не будет заниматься с основой из-за лишнего веса
Екатерина Волкова резко высказалась об эмигрантах на премьере фильма о Арбениной
Назван способ, который поможет обуздать чрезмерную жажду богатства и власти
Как правильно наносить маску на волосы, чтобы видеть результат
Александр Абдулов воспитал Ксению Алферову, как родную дочь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников