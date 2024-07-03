Узнайте, как получить идеальные волосы за 10 минут

Как правильно наносить маску на волосы, чтобы видеть результат

1:07 Your browser does not support the audio element. Красота

На многих упаковках масок для волос часто указывается, что продукт следует наносить на кончики волос. Тем не менее, ограничиваясь лишь несколькими сантиметрами волос у кончиков, шансы на достижение идеальных локонов минимальны.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Термин "кончики волос" в инструкциях производителей косметики обычно относится к волосам ниже уровня собранного волоса в хвост. Для определения нужной длины для ухода за волосами достаточно просто собрать их в хвост и применять маску на участок ниже резинки.

Важно помнить, что секущиеся концы волос, как утверждают специалисты, можно исправить только с помощью стрижки, поскольку восстановление таких волос бессмысленно.

Кроме того, выбор маски должен базироваться на типе ваших волос. Заметные улучшения возможны лишь при регулярном использовании продукта.

Заключительный интересный факт: современные маски для волос могут служить в роли кондиционера, если их оставлять на волосах всего на 2-3 минуты вместо обычных 10.