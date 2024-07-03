Эти простые трюки сохранят белизну ваших зубов

Доктор Хамид рассказал, как сохранить белизну зубов

1:50 Your browser does not support the audio element. Красота

Многие даже не осознают, как одно небольшое привычное действие ежедневно может подтолкнуть цвет их зубов к желтому оттенку. Стоматологи подчеркивают, что множество факторов влияют на белизну зубов: как часто мы употребляем кислую пищу, крепость потребляемого кофе и черного чая, регулярность и техника чистки зубов, а также свойства используемой зубной пасты.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Оказывается, в этот перечень следует включить еще один важный элемент — зубную щетку. Доктор Ферах Хамид уверяет, что зубы могут пожелтеть из-за использования сухой щетины, если на нее наносят зубную пасту без ее предварительного увлажнения.

Несмотря на кажущуюся удобность, всегда необходимо смачивать щетку водой перед тем, как выдавить на нее пасту. Это правило имеет несколько причин.

Во-первых, сухая жесткая щетина может поцарапать гладкую эмаль зубов и ухудшить очистку полости рта. Во-вторых, без воды зубная паста почти не вспенивается и не сможет эффективно функционировать, что со временем приведет к появлению желтого налета на зубах.

Хамид также рекомендует начинать чистку зубов не ранее, чем через пару часов после употребления кислой пищи, чтобы избежать повышенной чувствительности и изменения цвета зубов. Кислота размягчает эмаль, что может негативно сказаться на ее состоянии. Подождать после еды — значит сохранить эмаль крепкой, а зубы здоровыми.

Чтобы поддерживать здоровый блеск зубов и избежать кровоточивости десен, не забывайте тщательно чистить зубы каждое утро и вечер в течение нескольких минут, используя две разные зубные пасты, и посещать стоматолога для профессиональной чистки раз в полгода.