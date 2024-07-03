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Эти ужасные ошибки в уходе за кожей могут повлиять на кожу вокруг глаз

Косметолог Логинова рассказала об ошибках в уходе за кожей вокруг глаз

1:26
Красота

Кожа вокруг глаз чрезвычайно тонкая и чувствительная, поэтому для её ухода разрабатываются специализированные продукты. Косметолог Кристина Логинова поделилась, какие средства нельзя использовать для зоны вокруг глаз, чтобы избежать дополнительных проблем.

Косметолог Логинова рассказала об ошибках в уходе за кожей вокруг глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Крем для тела

Кремы и эмульсии, предназначенные для использования по всему телу, не подходят для нежной кожи вокруг глаз. Кристина объясняет, что такие продукты содержат активные увлажняющие компоненты, которые могут негативно сказаться на более тонкой коже лица.

Гидрогелевые патчи

Хотя гидрогелевые патчи часто используются для освежения взгляда, они могут не только увлажнять, но и забирать влагу из кожи, особенно если кожа уже обезвожена. Кристина советует тестировать патчи перед постоянным использованием, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности для вашей кожи.

Масляные составы

Не все масла подходят для ухода за чувствительной зоной вокруг глаз. Косметолог предупреждает, что масляные средства могут создавать плёнку, которая затрудняет дыхание кожи, провоцируя появление воспалений.

При выборе продукта для этой области важно использовать только те средства, которые специально предназначены для ухода за кожей вокруг глаз, или лучше всего — проконсультироваться с профессионалом.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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