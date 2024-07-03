Эти летние оттенки помад заставят всех оборачиваться

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Визажист Думцева: выбор помады на лето 2024

1:30
Красота

Лето — идеальное время для обновления не только вашего гардероба, но и содержимого косметички. Визажист Ольга Думцева поделилась актуальными цветами помад для лета 2024 года.

Визажист Думцева: выбор помады на лето 2024
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Оттенки розового

Этим летом акцент на контрастных розовых оттенках. По словам Ольги, стоит выбирать либо насыщенные холодные тонировки, либо тусклые, но обязательно в холодной палитре. Фуксия, лавандовый и полупрозрачные варианты помад с сатиновым эффектом станут незаменимым элементом вашей косметички.

Алый

Выбор идеального красного цвета помады может оказаться сложной задачей. Ольга советует подходить к выбору особенно тщательно.

"Неподходящий красный может испортить весь образ. Важно, чтобы оттенок гармонировал с тоном вашей кожи и цветом глаз", — говорит Ольга.

Также в этом сезоне можно смело использовать красные помады даже днем. Строгих правил для ярких акцентов в дневное время нет.

Блески для губ

Для тех, кто предпочитает более сдержанный макияж, Ольга рекомендует отказаться от нюдовых оттенков в пользу легких полупрозрачных блесков.

"Выберите на лето прозрачный блеск без блесток, возможно, с легким тоном, близким к цвету ваших губ. Яркие цвета с глянцевым финишем лучше оставить на вечер", — советует Ольга.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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