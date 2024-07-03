Эти летние оттенки помад заставят всех оборачиваться

Лето — идеальное время для обновления не только вашего гардероба, но и содержимого косметички. Визажист Ольга Думцева поделилась актуальными цветами помад для лета 2024 года.
Оттенки розового
Этим летом акцент на контрастных розовых оттенках. По словам Ольги, стоит выбирать либо насыщенные холодные тонировки, либо тусклые, но обязательно в холодной палитре. Фуксия, лавандовый и полупрозрачные варианты помад с сатиновым эффектом станут незаменимым элементом вашей косметички.
Алый
Выбор идеального красного цвета помады может оказаться сложной задачей. Ольга советует подходить к выбору особенно тщательно.
"Неподходящий красный может испортить весь образ. Важно, чтобы оттенок гармонировал с тоном вашей кожи и цветом глаз", — говорит Ольга.
Также в этом сезоне можно смело использовать красные помады даже днем. Строгих правил для ярких акцентов в дневное время нет.
Блески для губ
Для тех, кто предпочитает более сдержанный макияж, Ольга рекомендует отказаться от нюдовых оттенков в пользу легких полупрозрачных блесков.
"Выберите на лето прозрачный блеск без блесток, возможно, с легким тоном, близким к цвету ваших губ. Яркие цвета с глянцевым финишем лучше оставить на вечер", — советует Ольга.
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