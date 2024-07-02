В чем разница между тоником и тонером: ответ удивит вас

Тоник и тонер: разбираемся в отличиях и назначении каждого продукта

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Термины "тоник" и "тонер" могут показаться схожими, как и внешний вид самих продуктов. Однако эксперты по уходу за кожей утверждают, что между ними существует значительное различие. Давайте рассмотрим эти отличия.

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В классической трехступенчатой системе ежедневного ухода за кожей — очищение, тонизирование и увлажнение — многие пренебрегают вторым шагом.

Тоник

Тоник частично выполняет функции как очищающего средства, так и уходового продукта, что может сбивать с толку. Тем не менее, его значение в уходе за кожей остаётся важным.

Давайте сначала уясним терминологию. На английском тоник может называться "toning lotion" или "toner", что порой приводит к путанице. На рынке присутствуют и тонеры, пришедшие из Кореи, которые отличаются от тоников и являются уникальным продуктом в рутине ухода. Изучим подробнее их различия.

Тоник, который иногда называют лосьоном, является завершающим этапом очищения лица. В отличие от других средств, таких как гели или мицеллярная вода, тоник не требует смывания.

Он удаляет последние остатки грязи, кожного сала и косметики, восстанавливает pH кожи и действует мгновенно, в отличие от воды, которая требует больше времени для восстановления pH.

Тоник также может включать в себя компоненты для ухода за кожей, такие как древесный уголь, лимонная кислота, центелла азиатская и зеленый чай. Однако он не заменяет сыворотку или крем.

Тонер

Основная функция тонера - мгновенное увлажнение. Этот продукт особенно популярен в Азии, где существует "правило трех секунд" для нанесения тонера после очищения, обеспечивающее глубокое увлажнение кожи.

Тонеры часто используют в многослойной системе ухода, что позволяет увлажняющему эффекту долгое время оставаться в коже.

В использовании тоник более жидкий и наносится на ватный диск. Тонер обычно гуще, можно нанести прямо в ладонь и легко вбить в кожу.

Хотя тоники и тонеры не являются ключевыми элементами в уходе, как очищение или увлажнение, они делают рутину ухода более полной и эффективной, и их использование стоит включить в свой ежедневный уход.