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Узнайте, как макияж может влиять на кожу вашего ребенка

Все, что вам нужно знать о выборе детской косметики

1:59
Красота

Если у вашего ребенка появилось желание подражать взрослым и использовать косметику, возможно, вы уже сталкивались с его попытками нанести макияж. В таком случае может возникнуть мысль приобрести специализированные косметические средства.

Все, что вам нужно знать о выборе детской косметики
Фото: openverse.org by Homedust, CC BY 2.0

Подход к использованию детской косметики у каждой семьи индивидуален. Важно обратить внимание на правильный выбор продуктов.

Особенности детской кожи

Кожа ребенка значительно отличается от кожи взрослого человека: она тоньше и более чувствительна. Из-за слабого развития потовых и сальных желез у детей существует меньшая активность этих структур, что снижает их способность к саморегуляции температуры и салоотделению.

Эти факторы делают кожу детей более подверженной дегидратации и воздействию внешних раздражителей. Также детская кожа менее защищена от ультрафиолета из-за низкого уровня пигментации.

Выбор косметических средств для детей

При выборе продуктов следует ориентироваться на рекомендации дерматологических и педиатрических ассоциаций. Важно, чтобы косметика была подходяще маркирована, прошла дерматологическое тестирование.

Необходимо, чтобы косметика не содержала ароматизаторов и сильных парфюмерных добавок, которые могут вызвать раздражение кожи. Желательно, чтобы продукты содержали увлажняющие и смягчающие компоненты и имели нейтральный или слабокислый pH.

Что следует избегать

Использование взрослой косметики для детей не рекомендуется из-за возможности аллергических реакций и раздражений. Также важно избегать использования просроченной косметики, даже если ребенок использует ее только для игры.

Сроки годности детской косметики обычно короче. На это влияют натуральный состав и ограниченное использование консервантов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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