Как стать хитом пляжа этим летом: откройте секреты косметологов

Косметолог Шилова рассказала о нужных процедурах для красоты

1:58 Your browser does not support the audio element. Красота

Перед поездкой на отдых каждая женщина стремится выглядеть безупречно, чтобы стать настоящей звездой на любом пляже. Виктория Шилова, профессиональный косметолог, поделилась рекомендациями по бьюти-процедурам, которые следует сделать перед отъездом на курорт.

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Лимфодренажный массаж

Достичь идеальной фигуры с помощью одних лишь спорта и правильного питания бывает сложно. Виктория рекомендует обратить внимание на лимфодренажный массаж, который эффективно уменьшает отечность и придает ногам стройность.

"Несколько сеансов значительно улучшат тонус вашей кожи, а курс из пяти процедур даст наилучшие результаты", — утверждает Шилова.

Пилинг

Зимой мы часто выбираем интенсивные виды пилинга, но летом предпочтение стоит отдать более легким вариантам. Важно также уделять внимание уходу после пилинга, чтобы избежать пигментации.

"Для подготовки кожи к равномерному и красивому загару я советую газожидкостный или аквапилинг, которые бережно обновляют кожу и помогают избежать гиперкератоза", — говорит Виктория.

Ламинирование ресниц

На пляже использовать декоративную косметику не самая лучшая идея из-за риска её растекания под воздействием жары и воды. Ламинирование ресниц и бровей позволяет добиться естественного объема, избавляя от необходимости использовать тушь.

Биоревитализация

"Лето — идеальное время для биоревитализации, ведь кожа нуждается в восстановлении после воздействия ультрафиолета", — уверяет Виктория.

Процедуру стоит провести за неделю до отъезда, чтобы активные компоненты успели подействовать, и кожа оставалась увлажненной и гладкой без использования тяжелых кремов. Эти советы помогут вам подготовиться к отпуску и чувствовать себя уверенно и привлекательно на пляже.