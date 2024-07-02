Как создать идеальные пляжные волны без салона: секреты стилистов

Стилист-парикмахер Абрамян рассказала о простых способах стайлинга волос

1:28 Your browser does not support the audio element. Красота

Если вы не хотите тратить много времени на сложные прически, но обычные прямые волосы вам кажутся слишком обыденными, есть отличное решение. Профессиональный стилист-парикмахер Тамара Абрамян поделилась советами, как легко сделать модные в этом сезоне пляжные волны прямо у себя дома.

Фото: Wikipedia by Larisa Birta larisabirta, PDM

Косы разной толщины

На влажные волосы сделайте несколько кос различной толщины для создания небрежных волн. После высыхания волос распустите косы и использование соляного спрея добавит текстуру. Тамара рекомендует делать такие косы на ночь, чтобы утром получить стойкий результат, который продержится несколько дней.

Текстурайзер с термозащитой

Высушите волосы с помощью текстурирующего средства, после чего создайте локоны различного направления с помощью конусной плойки. Завершите укладку соляным спреем и немного растрепите волосы руками для естественности.

Жгуты

Закрутите волосы в мелкие жгуты и прогладьте их утюжком. Фиксируйте результат текстурайзером или соляным спреем для дополнительной текстуры и пляжного эффекта.



Пляжные волны остаются на пике популярности этим летом и, вероятно, будут актуальны и в следующем сезоне, так как спрос на непринужденные, естественные прически только растет. Экспериментируйте с этими лайфхаками и найдите идеальный вариант для себя.