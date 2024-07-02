Как создать идеальные пляжные волны без салона: секреты стилистов

Если вы не хотите тратить много времени на сложные прически, но обычные прямые волосы вам кажутся слишком обыденными, есть отличное решение. Профессиональный стилист-парикмахер Тамара Абрамян поделилась советами, как легко сделать модные в этом сезоне пляжные волны прямо у себя дома.
Косы разной толщины
На влажные волосы сделайте несколько кос различной толщины для создания небрежных волн. После высыхания волос распустите косы и использование соляного спрея добавит текстуру. Тамара рекомендует делать такие косы на ночь, чтобы утром получить стойкий результат, который продержится несколько дней.
Текстурайзер с термозащитой
Высушите волосы с помощью текстурирующего средства, после чего создайте локоны различного направления с помощью конусной плойки. Завершите укладку соляным спреем и немного растрепите волосы руками для естественности.
Жгуты
Закрутите волосы в мелкие жгуты и прогладьте их утюжком. Фиксируйте результат текстурайзером или соляным спреем для дополнительной текстуры и пляжного эффекта.
Пляжные волны остаются на пике популярности этим летом и, вероятно, будут актуальны и в следующем сезоне, так как спрос на непринужденные, естественные прически только растет. Экспериментируйте с этими лайфхаками и найдите идеальный вариант для себя.
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