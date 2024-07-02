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Как создать идеальные пляжные волны без салона: секреты стилистов

Стилист-парикмахер Абрамян рассказала о простых способах стайлинга волос

1:28
Красота

Если вы не хотите тратить много времени на сложные прически, но обычные прямые волосы вам кажутся слишком обыденными, есть отличное решение. Профессиональный стилист-парикмахер Тамара Абрамян поделилась советами, как легко сделать модные в этом сезоне пляжные волны прямо у себя дома.

Стилист-парикмахер Абрамян рассказала о простых способах стайлинга волос
Фото: Wikipedia by Larisa Birta larisabirta, PDM

Косы разной толщины

На влажные волосы сделайте несколько кос различной толщины для создания небрежных волн. После высыхания волос распустите косы и использование соляного спрея добавит текстуру. Тамара рекомендует делать такие косы на ночь, чтобы утром получить стойкий результат, который продержится несколько дней.

Текстурайзер с термозащитой

Высушите волосы с помощью текстурирующего средства, после чего создайте локоны различного направления с помощью конусной плойки. Завершите укладку соляным спреем и немного растрепите волосы руками для естественности.

Жгуты

Закрутите волосы в мелкие жгуты и прогладьте их утюжком. Фиксируйте результат текстурайзером или соляным спреем для дополнительной текстуры и пляжного эффекта.


Пляжные волны остаются на пике популярности этим летом и, вероятно, будут актуальны и в следующем сезоне, так как спрос на непринужденные, естественные прически только растет. Экспериментируйте с этими лайфхаками и найдите идеальный вариант для себя.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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