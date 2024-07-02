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Эти летние маски избавят вас от походов к косметологу

Косметолог Чернышева: как заменить косметологические процедуры уходом дома

1:53
Красота

В теплую пору года рекомендуется отложить профессиональные косметологические процедуры, особенно те, что связаны с применением кислот и лазеров. Вместо этого следует акцентировать внимание на уходе за кожей в домашних условиях. Косметолог Алина Чернышева рассмотрела, какие маски нужно добавить в ваш ассортимент косметических средств.

Косметолог Чернышева: как заменить косметологические процедуры уходом дома
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При воздействии солнца даже жирная кожа становится сухой и начинает шелушиться, что приводит к дискомфорту и затрудняет использование тональных кремов. Медовые маски могут стать решением этой проблемы.

"Сделайте медовую маску, смешав 1 ст. л. меда с четвертью авокадо, нанесите на лицо на 15 минут и смойте водой без спиртовых средств", — советует Алина.

Коже старше 20 лет необходима стимуляция для поддержания упругости. Маски из морских водорослей, таких как ламинария, помогут увлажнить кожу, уменьшить морщины и устранить тусклость.

Их легко приготовить дома. Залейте листы ламинарии горячей водой, добавьте чайную ложку лимонного сока, настаивайте час и нанесите на лицо.

Чрезмерное сушение кожи может вызвать раздражение и покраснение. В летний уход стоит включить овсяные маски: перемелите овсянку в муку, залейте кипятком до состояния кашицы, нанесите на лицо на 15 минут, затем смойте и протрите лицо тоником.

Светлая кожа летом подвержена пигментации, но, по мнению эксперта, с этим можно бороться и без использования средств с SPF. Маски на основе огурца или петрушки обладают отбеливающими свойствами и могут уменьшить пигментацию уже через неделю регулярного использования.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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