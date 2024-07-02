Запретные ароматы: какой парфюм раздражает мужчин больше всего

Парфюмер Лужников: перечень ароматов, которые стоит избегать на свиданиях

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Некоторые ароматы могут не нравиться большинству мужчин, несмотря на индивидуальные предпочтения каждого. По словам парфюмера Александра Лужникова, есть определённые ароматические нотки, которые часто раздражают мужчин, хотя они могут и не признаваться в этом.

Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Акватические и древесные ноты

Унисекс ароматы, хотя и универсальны, могут не произвести впечатление на мужчин. Александр объясняет, что мужчинам не нравятся традиционно мужские ароматы на женщине, включая древесные и акватические, свежие нотки. Они могут даже вызвать агрессию у мужчин во время свидания.

Белые цветы

Ранее аромат белых цветов считался одним из наиболее привлекательных, но сейчас многие мужчины устали от этой нотки. Александр говорит, что большинство таких ароматов слишком насыщенные и тяжёлые, что может вызвать головную боль, если женщина проводит рядом много времени.

Цитрусовые ноты

Цитрусовые ноты, характерные для унисекс парфюмов, могут показаться слишком резкими. Александр предостерегает: цитрус может подавить женственность, поэтому лучше оставить лимон и апельсин для косметических средств, а для парфюма выбрать что-то более подходящее личному стилю и ощущению себя.

Слишком сладкие ароматы

Хотя мужчины могут любить сладкие ароматы, чрезмерно сладкие могут вызывать раздражение. По словам Александра, суперсладкие духи ассоциируются со стилем девочки-подростка, а не взрослой женщины, и могут оставлять ощущение, будто вы использовали обычный гель для душа, а не парфюм.