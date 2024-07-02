Как сохранить ваши волосы здоровыми и сияющими без усилий: обязательно прочитайте перед отпуском

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Стилист Куклина: какие процедуры выбрать для ваших волос

1:44
Красота

Мир неидеально устроен: блондинки часто перекрашиваются в темные оттенки, в то время как брюнетки и шатенки стремятся к светлым. Те, у кого прямые волосы, ищут способы их завить, а обладатели кудрявых волос — выправить.

Стилист Куклина: какие процедуры выбрать для ваших волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Эти преобразования могут нанести вред волосам, но, к счастью, современные технологии постоянно совершенствуются. Стилист-парикмахер Евгения Куклина говорит о профессиональных процедурах, направленных на уменьшение пушистости и восстановление блеска волос, которые значительно улучшились за последние 10 лет.

От ботокса для волос до нанопластики — услуги по уходу за волосами стали эффективнее и безопаснее. Ботокс для волос включает кератин, веганские масла, аминокислоты и коллаген, которые увлажняют и восстанавливают волосы. Имеет пользу после летних переживаний или химической обработки.

Евгения отмечает, что чем больше волосы повреждены, тем лучше виден результат процедуры ботокса, которая не только восстанавливает волосы, но и сохраняет их естественный вид без изменения текстуры.

В отличие от ботокса, нанопластика предлагает более долгосрочное выпрямление, уменьшая термическое повреждение волос. Выбор между ботоксом и нанопластикой зависит от желаемого результата: натуральной текстуры или гладких шелковистых волос.

Евгения советует регулярно использовать увлажняющие маски для поддержания состояния волос после процедур. Она также предлагает дать волосам отдохнуть от химических воздействий перед отпуском, чтобы они оставались здоровыми и красивыми.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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