Эти маски для волос обещают результат, но вот что говорят эксперты

Специалист Чистякова: как домашние маски влияют на здоровье ваших волос

1:10 Your browser does not support the audio element. Красота

Многие стараются улучшить внешний вид и здоровье своих волос, применяя домашние маски в надежде, что они придадут шелковистости, объема и блеска. Однако такие средства не всегда эффективны. Специалист Александра Чистякова поделилась своими наблюдениями.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Солнечное излучение и другие агрессивные факторы, такие как использование фена, могут серьезно повредить структуру волос. Неправильная оценка состояния волос при выборе средств ухода может привести к тому, что домашние рецепты окажутся бесполезными.

Для качественного ухода за волосами лучше обратиться к специалистам, которые используют профессиональные препараты.

"Домашние маски, сделанные самостоятельно, зачастую содержат значительно меньше необходимых активных веществ, и поэтому их эффективность низка", — отметила доктор.

Тем не менее, если вы предпочитаете домашний уход, доктор Чистякова рекомендует использовать увлажняющие маски с растительными компонентами и жирными маслами, при этом избегая их нанесения на корни волос.