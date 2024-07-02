Эти маски для волос обещают результат, но вот что говорят эксперты

Многие стараются улучшить внешний вид и здоровье своих волос, применяя домашние маски в надежде, что они придадут шелковистости, объема и блеска. Однако такие средства не всегда эффективны. Специалист Александра Чистякова поделилась своими наблюдениями.
Солнечное излучение и другие агрессивные факторы, такие как использование фена, могут серьезно повредить структуру волос. Неправильная оценка состояния волос при выборе средств ухода может привести к тому, что домашние рецепты окажутся бесполезными.
Для качественного ухода за волосами лучше обратиться к специалистам, которые используют профессиональные препараты.
"Домашние маски, сделанные самостоятельно, зачастую содержат значительно меньше необходимых активных веществ, и поэтому их эффективность низка", — отметила доктор.
Тем не менее, если вы предпочитаете домашний уход, доктор Чистякова рекомендует использовать увлажняющие маски с растительными компонентами и жирными маслами, при этом избегая их нанесения на корни волос.
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