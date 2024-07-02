Дерматологи уверены: эти люди должны избегать солнца

Летом многие предпочитают отдых на пляже, наслаждаясь купанием в озерах и реках, а также принимая солнечные ванны. Однако, как предостерегает дерматолог Юлия Галлямова, длительное пребывание на солнце не подходит всем.
Она также указывает, что для некоторых людей принимать солнечные ванны строго противопоказано. Доктор Галлямова объясняет, что особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями, например, с аллергическими реакциями на солнце или страдающие от красной волчанки.
Она рекомендует избегать загара тем, у кого на теле более ста родинок, а также лицам с очень светлой кожей, глазами и волосами. Для них загар может стать стрессом.
Также дерматолог советует людям старше 45 лет отказаться от солнечных ванн. С возрастом растет риск развития онкологических заболеваний, а воздействие солнечных лучей может усугубить эту проблему.
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