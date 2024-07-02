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Дерматологи уверены: эти люди должны избегать солнца

Дерматолог Галлямова: кому и почему стоит избегать солнечных ванн

Красота

Летом многие предпочитают отдых на пляже, наслаждаясь купанием в озерах и реках, а также принимая солнечные ванны. Однако, как предостерегает дерматолог Юлия Галлямова, длительное пребывание на солнце не подходит всем.

Дерматолог Галлямова: кому и почему стоит избегать солнечных ванн
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Она также указывает, что для некоторых людей принимать солнечные ванны строго противопоказано. Доктор Галлямова объясняет, что особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями, например, с аллергическими реакциями на солнце или страдающие от красной волчанки.

Она рекомендует избегать загара тем, у кого на теле более ста родинок, а также лицам с очень светлой кожей, глазами и волосами. Для них загар может стать стрессом.

Также дерматолог советует людям старше 45 лет отказаться от солнечных ванн. С возрастом растет риск развития онкологических заболеваний, а воздействие солнечных лучей может усугубить эту проблему.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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