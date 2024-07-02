Как получить идеальную кожу дома: простые правила от косметолога

Решить проблему без участия специалистов возможно, хотя это обычно требует значительного времени. Важно запастись выдержкой и терпением. Такое мнение выразила косметолог Елена Богатова и поделилась рекомендациями по уходу за кожей, чтобы она стала здоровее и красивее.
Прежде всего, по словам Богатовой, следует уделять внимание гигиене кожи. Необходимо регулярно очищать лицо мягким средством, избегая излишнего скрабирования и трения, которые могут вызвать раздражение.
Категорически запрещено выдавливать прыщи, так как это может усугубить ситуацию. В случае воспалений полезны местные средства с бензоилпероксидом, салициловой кислотой или ретиноидами.
Важно не переусердствовать с косметикой и избегать продукции, способствующей засорению пор. Также не следует спать на грязном белье, а волосы нужно мыть регулярно.
Питание также влияет на состояние кожи. Стоит избегать жирной, жареной и чрезмерно сладкой пищи, предпочитая фрукты, орехи, рыбу и овощи.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.