Эксклюзивные советы, как избавиться от жирного блеска лица в жару

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Эксперт Кузнецова рассказала, как правильно ухаживать за жирной кожей летом

1:43
Красота

Жирная кожа требует специфического ухода, особенно в летний период, когда активность сальных желез возрастает. Косметолог Александра Кузнецова поделилась важными советами по уходу за этим типом кожи.

Эксперт Кузнецова рассказала, как правильно ухаживать за жирной кожей летом
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Очищение кожи

Очищение играет ключевую роль в рутине ухода. В зимний период можно обойтись легкими пенками, но летом стоит перейти на гель для более глубокого очищения.

Хорошо, если в составе умывального средства есть салициловая кислота, однако её следует применять ночью, чтобы кожа могла восстановиться. Не рекомендуется частое использование кислотных масок летом, чтобы избежать риска пигментации.

Увлажнение кожи лица

Увлажнение играет также важную роль в летний период, особенно если кожа склонна к обезвоживанию. При использовании агрессивных очищающих средств увлажнять кожу следует дважды в день.

Вечером рекомендуется использовать крем или эмульсию, подходящие для жирной кожи, а днем — легкие средства, которые можно использовать под макияж. Важно выбирать увлажняющие средства с матирующим эффектом, если не используется матирующая декоративная косметика.

Мезотерапия

Мезотерапия с гиалуроновой кислотой может быть полезной для жирной кожи, так как питательные средства могут вызывать комедогенный эффект. Процедуру рекомендуется проводить несколько раз летом.

Это нужно для упругости кожи, уменьшения морщин и снижения жирного блеска. Перед мезотерапией важно проконсультироваться с косметологом для подбора индивидуального состава.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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