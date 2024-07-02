Все, что вам нужно знать о гель-лаке и его последствиях

Как избежать проблем с гель-лаком: советы от эксперта Ворожбит

1:10 Your browser does not support the audio element. Красота

Если вы хотите использовать гель-лак для маникюра, важно помнить, что такое покрытие нужно своевременно удалять. Этот тип лака можно держать на ногтях не более трех недель.

Фото: Openverse by Jacobs School of Engineering, CC BY 2.0

Дело в том, что по мере роста ногтя смещается его центр тяжести, что делает ногтевую пластину более уязвимой. В слабые места могут проникнуть вещества, вызывающие грибок. Об этом сообщила дерматовенеролог Светлана Ворожбит.

Кроме того, в состав гель-лака могут входить формальдегид, формальдегидные смолы, консерванты и другие добавки, которые могут вызвать аллергическую реакцию или истончение ногтей при длительном использовании.

Ногти могут стать ломкими, а на пластине могут появиться белые пятна. Если гель-лак попадет под кутикулу, есть риск развития грибковых и бактериальных инфекций в местах повреждений.

Ворожбит также напомнила, что средства для снятия лака могут содержать агрессивные компоненты, и что при спиливании ногтей не должно возникать боли и жжения.