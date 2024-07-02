Секреты красоты раскрыты: как правильно ухаживать за кожей

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Термальная вода в уходе за кожей: врач Курская рассказала, что нужно знать

1:06
Красота

Уход за кожей очень важен. Необходимо не только очищать её, но и увлажнять. При выборе косметики рекомендуется консультироваться со специалистами, чтобы избежать возможных проблем.

Термальная вода в уходе за кожей: врач Курская рассказала, что нужно знать
Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61, CC BY-SA 4.0

Если у вас возникают проблемы с кожей, стоит обратить внимание на термальную воду, отмечает специалист Анастасия Курская. По словам Курской, термальная вода может быть очень полезной, если содержит необходимые компоненты, такие как магний, кальций, калий и другие.

Она освежает, увлажняет кожу, проникая в её глубокие слои, а также снимает зуд и покраснения. Кроме того, этот продукт подходит для подготовки кожи к макияжу.

Как добавила Курская, после тренировок термальная вода дарит ощущение прохлады. Однако выбор термальной воды требует особого внимания.

Некачественный продукт может сушить кожу, особенно если она уже склонна к сухости и чувствительности. Также, по словам врача, возможны аллергические реакции.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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