Как простые изменения в рационе могут преобразить ваши волосы

Питание и уход, которые помогут сохранить ваши волосы красивыми

2:45 Your browser does not support the audio element. Красота

Красивые волосы всегда являются предметом гордости для любой женщины, особенно если ей удается поддерживать их ухоженными на протяжении многих лет. Однако это непростая задача, требующая комплексного подхода.

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Подбирайте правильные средства по уходу

Экономить на уходовых средствах не стоит. Правильно подобранные составы могут преобразить ваши волосы, тогда как дешевые шампуни, маски и бальзамы лишь ухудшат их состояние. При выборе средств обращайте внимание на их состав, а не на рекомендации и рекламу.

Включите в рацион рыбу

Морская рыба богата важными питательными веществами, которые способствуют восстановлению волос, их улучшению и предотвращению ранней седины. Включайте морскую рыбу в рацион дважды в неделю.

Заботьтесь о кончиках волос

Секущиеся концы портят внешний вид шевелюры и негативно влияют на состояние волос. Эксперты рекомендуют обрезать их не реже одного раза в месяц.

Поддерживайте здоровую нервную систему

Стресс и нервозность негативно сказываются на состоянии волос. Для сохранения красоты прически важно заботиться о своем душевном равновесии. Это поможет решить многие проблемы, связанные со здоровьем и внешностью.

Ешьте цитрусовые

Цитрусовые фрукты содержат множество полезных веществ, способствующих красивому виду волос в любом возрасте. Ешьте их ежедневно в умеренных количествах.

Уменьшите количество укладок

Частое использование утюжков и щипцов вредит волосам, даже при применении термозащитных средств. Постарайтесь сократить количество укладок для сохранения здоровья волос.

Используйте растительные масла

Растительные масла полезны как в пище, так и в виде масок для волос. Обратите внимание на оливковое, аргановое и кокосовое масла для восстановления шевелюры.

Включите в рацион яйца

Обычные яйца богаты полезными веществами для волос. Регулярное употребление вареных яиц способствует улучшению состояния волос.

Учитывайте погодные условия

Волосы плохо реагируют на экстремальные температуры, как жару, так и холод. Уход за волосами следует подбирать в зависимости от времени года.

Ешьте орехи

Орехи являются продуктом, способствующим молодости и красоте кожи, а также положительно влияющим на состояние волос. Похожими свойствами обладают шпинат, ягоды, продукты животного происхождения и бобовые.