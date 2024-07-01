Узнайте, что нужно исключить из рациона, чтобы избавиться от утренних отеков

Основной причиной данной проблемы часто является неправильное питание. Чрезмерное потребление соли приводит к задержке жидкости в организме.
Отеки могут быть вызваны поздними ужинами, алкоголем или избыточным потреблением воды перед сном. Кроме того, простые углеводы также оказывают негативное воздействие. Это касается булочек и сладостей.
Об этом сообщила врач-дерматолог Юлия Галлямова. Она уточнила, что отеки, вызванные неправильным питанием, обычно временные. Они заметны утром, но к обеду часто исчезают.
Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, следует скорректировать рацион и использовать косметические средства с кофеином. Галлямова также отметила, что мешки под глазами могут быть связаны с определенными заболеваниями.
В этом случае они не исчезают к обеду и появляются ежедневно. В такой ситуации необходимо проверить состояние почек, щитовидной железы и обратиться к врачу. Медик напомнила, что причиной мешков под глазами может быть и грыжа, что связано с анатомическими особенностями.
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