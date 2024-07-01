Неожиданные продукты, которые омолодят вашу кожу

Здоровая кожа: важные правила и подходящие продукты для питания

1:55 Your browser does not support the audio element. Красота

Чтобы кожа оставалась красивой и выглядела ухоженной, необходимо следовать нескольким важным правилам. Прежде всего, нужно отказаться от вредных привычек, которые являются основными "врагами" здоровой кожи.

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Курение и алкоголь ухудшают цвет лица и снижают тонус и упругость кожи. Важно соблюдать питьевой режим и больше времени проводить на свежем воздухе. Правильное питание также может значительно улучшить состояние кожи.

Какие продукты в этом помогут?

Миндаль

Эксперты утверждают, что все виды орехов полезны для кожи, но миндаль является наилучшим выбором. Натуральное миндальное молоко также имеет положительное влияние. Эти продукты помогают бороться с лишним весом и улучшают общее физическое состояние.

Морская капуста

Эти водоросли известны своей доступностью, приятным вкусом и богатым химическим составом. Употребление морской капусты 2-3 раза в неделю делает кожу более молодой и сияющей. Однако маринованная капуста для этой цели не подходит — лучше выбирать сушеную.

Мясо и птица

Эти продукты богаты необходимыми витаминами и минералами. Правильное приготовление мяса и птицы (варка, запекание, приготовление на пару) поможет сохранить их ценность и пользу для кожи.

Виноград

Виноград содержит множество антиоксидантов, которые могут значительно улучшить состояние кожи за короткое время. Для получения максимальной пользы рекомендуется есть виноград дважды в неделю.

Авокадо

Авокадо широко используется как в промышленной, так и в домашней косметологии. Этот продукт отлично питает и увлажняет кожу, а также при регулярном употреблении защищает её от старения.