Неожиданные продукты, которые омолодят вашу кожу

Чтобы кожа оставалась красивой и выглядела ухоженной, необходимо следовать нескольким важным правилам. Прежде всего, нужно отказаться от вредных привычек, которые являются основными "врагами" здоровой кожи.
Курение и алкоголь ухудшают цвет лица и снижают тонус и упругость кожи. Важно соблюдать питьевой режим и больше времени проводить на свежем воздухе. Правильное питание также может значительно улучшить состояние кожи.
Миндаль
Эксперты утверждают, что все виды орехов полезны для кожи, но миндаль является наилучшим выбором. Натуральное миндальное молоко также имеет положительное влияние. Эти продукты помогают бороться с лишним весом и улучшают общее физическое состояние.
Морская капуста
Эти водоросли известны своей доступностью, приятным вкусом и богатым химическим составом. Употребление морской капусты 2-3 раза в неделю делает кожу более молодой и сияющей. Однако маринованная капуста для этой цели не подходит — лучше выбирать сушеную.
Мясо и птица
Эти продукты богаты необходимыми витаминами и минералами. Правильное приготовление мяса и птицы (варка, запекание, приготовление на пару) поможет сохранить их ценность и пользу для кожи.
Виноград
Виноград содержит множество антиоксидантов, которые могут значительно улучшить состояние кожи за короткое время. Для получения максимальной пользы рекомендуется есть виноград дважды в неделю.
Авокадо
Авокадо широко используется как в промышленной, так и в домашней косметологии. Этот продукт отлично питает и увлажняет кожу, а также при регулярном употреблении защищает её от старения.
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