Неожиданные последствия алкоголя: как он разрушает вашу красоту

Некоторые предпочитают расслабиться в конце недели с бутылкой вина или бокалом шампанского. На первый взгляд, это кажется безобидным способом снять усталость, но если такое поведение становится еженедельной привычкой, стоит задуматься о возможных последствиях.
Особенно внимательно к этому вопросу должны отнестись женщины, так как алкоголь негативно влияет на внешность. Нарколог Василий Шуров рассказал об этом подробнее.
Специалист отметил, что одним из первых признаков является снижение тонуса мелких капилляров, что приводит к розацеа, проявляющейся в виде сосудистой сеточки на щеках и носу. У женщин, склонных к употреблению алкоголя, более заметны морщины из-за ухудшения синтеза коллагена.
Овал лица может измениться, возможно появление отеков и мешков под глазами. Кожа становится серой, сухой и тусклой, увеличивается вероятность угревой сыпи. Также возрастает риск лишнего веса и серьезных проблем со здоровьем.
Шуров подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому лучше полностью отказаться от таких напитков, чтобы сохранить красоту и здоровье.
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