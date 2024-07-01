Секреты макияжа, которые изменят ваш летний образ

Летние тренды в макияже: бьюти-блогер Горбунова рассказала, что выбрать в 2024 году

3:03 Your browser does not support the audio element. Красота

Летом можно позволить себе использовать яркие палетки теней, наконец-то попробовать цветную тушь и отложить помаду строгих оттенков до холодов. Бьюти-блогер Рия Горбунова собрала самые модные тренды макияжа этого лета, сообщает womanhit. ru.

Фото: tools.wikimedia.de by Jorge Barrios, PDM

Оранжевые румяна

Любители ярких цветов будут в восторге — оранжевый снова в моде! Этот оттенок напоминает летние закаты и освежающий Aperol Spritz у бассейна. Показатели весна-лето 2024 демонстрируют, что оранжевые румяна выглядят оригинально и стильно.

"Они идеально подходят для кожи любого тона, придавая макияжу сияние и теплоту", — утверждает Горбунова.

Эти румяна создают ощущение отпуска на тропическом пляже, где бы вы ни находились. В целом, этим летом предпочтительны тёплые тона для макияжа глаз.

Перламутровая кожа

Если у вас сухая или нормальная кожа, стоит добавить немного сияния, ведь перламутровая кожа — хит сезона лето 2024.

"Вместо золотистых оттенков, которые были популярны в прошлые сезоны, обратите внимание на более холодные тона", — советует Рия.

Попробуйте опаловые тени для век с блестками или перламутровый жидкий хайлайтер для дополнительного сияния.

Блестящие помады

Глянцевые, сияющие текстуры возвращаются, придавая образу свежесть и молодость. От прозрачных до насыщенных цветов, блестящие помады создают эффект объёма, делая губы визуально более пухлыми и привлекательными.

Попробуйте яркие оттенки, такие как розовый или красный, для добавления дерзости и игривости в макияж, или выберите нейтральные тона с блеском для создания нежного и романтичного образа.

Зеленые тени

Зеленые тени для век стали настоящим хитом модных показов этого лета. Зеленый цвет в макияже глаз подчеркивает природную красоту и придаёт взгляду свежесть и загадочность. Он подходит для любого типа кожи и цвета глаз.

Используйте зеленые тени в монохромном исполнении или сочетайте их с нейтральными оттенками для создания стильного и современного образа. Дополните макияж тонкими черными стрелками и тушью для ресниц, чтобы завершить образ.

Естественные брови

В тренде естественные, не перегруженные брови. Вместо четких, графичных линий предпочитаются мягкие и натуральные формы, подчеркивающие естественную красоту лица.

Естественные брови требуют минимального ухода: достаточно слегка заполнить пробелы и уложить их гелем для бровей. Такой подход делает лицо более выразительным и гармоничным.

"Чрезмерная коррекция мешает вашим бровям хорошо расти", — поясняет эксперт.