Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как стресс влияет на здоровье зубов и десен
Российская туристка раскрыла тайны недорогой еды в Стамбуле
Live Science: у небесных тел в Солнечной системе может быть до 10 тыс. спутников
Что делать, если листья фиалки вялые?
Начались съёмки фильма "Рождение империи" с Милошем Биковичем
Врач Саволюк рассказала, как принимать препараты от укачивания в автопутешествии
Валя Карнавал рассказала о страшной причине смерти отчима
Зеленская приобрела эксклюзивное авто почти за 4,5 миллиона евро
Команда Байдена уверена, что ему достанутся голоса на выборах
Эксперт раскрывает: почему ваши губы страдают от солнца и как это предотвратить

Особенности ухода за губами: важность SPF

Красота

Кожа губ чрезвычайно тонкая и деликатная, поэтому ей нужен особый уход. В последнее время становится всё больше средств с SPF, специально разработанных для кожи губ. Косметолог Кристина Игоренко объяснила, насколько важны солнцезащитные средства для губ.

Особенности ухода за губами: важность SPF
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Особенности кожи губ

Главная проблема кожи губ в том, что она лишена жировой прослойки и меланина, поэтому не имеет естественной защиты от солнца.

"В жаркое время года губы первыми теряют влагу, подвергаются ожогам и пигментации, поэтому им нужен дополнительный уход", — отмечает Кристина.

Можно ли использовать SPF-средства для тела на губах?

Как пояснила эксперт, тонкая кожа губ не только более уязвима, но и постоянно подвергается воздействию — мы говорим, облизываем губы, сдираем кожу и т. д. Губы находятся в постоянном стрессе, а солнце усугубляет ситуацию.

Обычные солнцезащитные средства быстро смываются, так как их текстура не предназначена для губ. Кроме того, состав многих средств для тела может быть небезопасен при проглатывании. Поэтому используйте только специализированные SPF-средства для губ.

На что обращать внимание при выборе SPF-средства для губ?

Кроме высокой степени защиты от солнца, бальзам для губ с SPF должен содержать гиалуроновую кислоту, витамин А и различные масла, которые способствуют увлажнению и удержанию влаги.

Помните, что бальзам с SPF для губ нужно обновлять гораздо чаще, чем обычное солнцезащитное средство, так как он держится на губах всего около часа.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля лью по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин "Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами Дмитрий Плотников
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Летний крем-суп: лучший рецепт, если не знаете, что приготовить из кабачков
Опасные тигровые комары угрожают туристам на Майорке и Менорке
NASA: Земля разминулась со 146-метровым астероидом, подошедшим на 295 тыс. км
Баба Яга спасёт Новый год в фильме Карена Захарова и Армена Ананикяна
Константин Асмолов: "Пора перестать верить стереотипам о Северной Корее"
Эксперт указал на важность решения Минтруда РФ об интеграции инвалидов в экономику
Fit Service: Haval и Chery дешевле всего обходятся россиянам в ремонте
Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад
Американские санкции укрепили рубль
В Омске ожидает суда женщина, обвиняемая в убийстве новорождённой дочери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников