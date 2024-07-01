Эксперт раскрывает: почему ваши губы страдают от солнца и как это предотвратить

Особенности ухода за губами: важность SPF

Кожа губ чрезвычайно тонкая и деликатная, поэтому ей нужен особый уход. В последнее время становится всё больше средств с SPF, специально разработанных для кожи губ. Косметолог Кристина Игоренко объяснила, насколько важны солнцезащитные средства для губ.

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Особенности кожи губ

Главная проблема кожи губ в том, что она лишена жировой прослойки и меланина, поэтому не имеет естественной защиты от солнца.

"В жаркое время года губы первыми теряют влагу, подвергаются ожогам и пигментации, поэтому им нужен дополнительный уход", — отмечает Кристина.

Можно ли использовать SPF-средства для тела на губах?

Как пояснила эксперт, тонкая кожа губ не только более уязвима, но и постоянно подвергается воздействию — мы говорим, облизываем губы, сдираем кожу и т. д. Губы находятся в постоянном стрессе, а солнце усугубляет ситуацию.

Обычные солнцезащитные средства быстро смываются, так как их текстура не предназначена для губ. Кроме того, состав многих средств для тела может быть небезопасен при проглатывании. Поэтому используйте только специализированные SPF-средства для губ.

На что обращать внимание при выборе SPF-средства для губ?

Кроме высокой степени защиты от солнца, бальзам для губ с SPF должен содержать гиалуроновую кислоту, витамин А и различные масла, которые способствуют увлажнению и удержанию влаги.

Помните, что бальзам с SPF для губ нужно обновлять гораздо чаще, чем обычное солнцезащитное средство, так как он держится на губах всего около часа.