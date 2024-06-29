Раскрыта вся правда о наращивании ресниц: названы главные тренды 2024 года

Наращивание ресниц — это процедура, которая увеличивает длину, толщину и густоту натуральных ресниц, позволяя создавать различные визуальные эффекты, такие как распахнутый взгляд или "лисьи глазки".
Однако этот эффект временный, так как натуральные ресницы со временем выпадают вместе с нарощенными.
Процесс наращивания начинается с консультации, на которой обсуждаются все нюансы, виды наращивания, используемые материалы и противопоказания. Затем мастер очищает и обезжиривает ресницы перед началом работы. Основной этап включает приклеивание искусственных ресниц к натуральным с помощью специального клея. Процедура завершается нанесением закрепителя и расчесыванием ресниц.
Существуют различные виды наращивания, включая поресничное, когда к каждой натуральной реснице приклеивается один искусственный волосок, и объемное, когда используются пучки ресниц для создания 2D, 3D и других эффектов. Популярные эффекты включают натуральный, который подчеркивает родные ресницы без утяжеления, округляющий глаза, лисьи глазки с поднятыми и заостренными внешними уголками и беличий эффект, где ресницы максимальной длины располагаются ближе к центру глаза, сообщает РБК.
Наращенные ресницы носят в среднем 3-5 недель, после чего требуется коррекция. Уход за ними включает избегание косметики с маслами, чтобы не разрушать клеевую основу. Процедура имеет противопоказания, такие как заболевания глаз, астма, аллергии, первые три дня менструации и беременность, при которой рекомендуется предварительная консультация с врачом.
Тренды 2024 года ориентированы на естественность и минимализм. В моде будут натуральные ресницы, а также эффекты "Кайли" и "мокрый", которые создают видимость накрашенных ресниц с особым наклоном пучков.
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