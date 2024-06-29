Раскрыта вся правда о наращивании ресниц: названы главные тренды 2024 года

Стало известно, какое наращивание ресниц будет в тренде в 2024 году

2:05 Your browser does not support the audio element. Красота

Наращивание ресниц — это процедура, которая увеличивает длину, толщину и густоту натуральных ресниц, позволяя создавать различные визуальные эффекты, такие как распахнутый взгляд или "лисьи глазки".

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Однако этот эффект временный, так как натуральные ресницы со временем выпадают вместе с нарощенными.

Процесс наращивания начинается с консультации, на которой обсуждаются все нюансы, виды наращивания, используемые материалы и противопоказания. Затем мастер очищает и обезжиривает ресницы перед началом работы. Основной этап включает приклеивание искусственных ресниц к натуральным с помощью специального клея. Процедура завершается нанесением закрепителя и расчесыванием ресниц.

Существуют различные виды наращивания, включая поресничное, когда к каждой натуральной реснице приклеивается один искусственный волосок, и объемное, когда используются пучки ресниц для создания 2D, 3D и других эффектов. Популярные эффекты включают натуральный, который подчеркивает родные ресницы без утяжеления, округляющий глаза, лисьи глазки с поднятыми и заостренными внешними уголками и беличий эффект, где ресницы максимальной длины располагаются ближе к центру глаза, сообщает РБК.

Наращенные ресницы носят в среднем 3-5 недель, после чего требуется коррекция. Уход за ними включает избегание косметики с маслами, чтобы не разрушать клеевую основу. Процедура имеет противопоказания, такие как заболевания глаз, астма, аллергии, первые три дня менструации и беременность, при которой рекомендуется предварительная консультация с врачом.

Тренды 2024 года ориентированы на естественность и минимализм. В моде будут натуральные ресницы, а также эффекты "Кайли" и "мокрый", которые создают видимость накрашенных ресниц с особым наклоном пучков.