Простые маски для лица из овощей и фруктов с грядки: назван рецепт и преимущества

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Назван способ приготовления простых масок для лица

2:36
Красота

Для создания действительно эффективных масок для лица можно использовать доступные ингредиенты, которые часто есть под рукой. Вот несколько рецептов масок для различных целей ухода за кожей:

Назван способ приготовления простых масок для лица
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Клубничная маска

Ингредиенты

  • 1 ч. л. льняной муки
  • 4-5 спелых ягод клубники
  • 1 ст. л. воды
  • 1-2 ч. л. рисовой муки

Преимущества

Клубника богата витаминами и альфа-гидроксикислотами, которые мягко растворяют связи между омертвевшими клетками кожи, улучшая цвет лица. Льняные семена добавляют питательные вещества и помогают создать хорошую консистенцию маски вместе с успокаивающей рисовой мукой, которая популярна среди женщин Китая и Кореи.

Приготовление
  • В небольшой миске соедините льняную муку с чайной ложкой горячей воды и хорошо перемешайте, чтобы получился гель.
  • Разомните клубнику в пюре и смешайте с льняным гелем.
  • Нанесите смесь на лицо и шею, оставьте на 10-15 минут.
  • Смойте теплой водой и вытрите насухо.

Отшелушивающая маска с томатом и йогуртом

Ингредиенты

  • 1 спелый помидор
  • 1/2 ст. л. овсяных хлопьев
  • 1 ст. л. обычного йогурта

Преимущества

Помидоры содержат натуральные кислоты, которые помогают осветлить кожу и отшелушить омертвевшие клетки. Овсяные хлопья нежно скрабируют кожу, а йогурт успокаивает и увлажняет.

Приготовление
  • Смешайте спелый помидор с овсяными хлопьями.
  • Добавьте ложку йогурта и перемешайте до получения гладкой пасты.
  • Очистите лицо и нанесите пасту на лицо и шею.
  • Оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой.

Арбузная маска для борьбы с акне

Ингредиенты

  • 1/2 спелого банана
  • Арбузный сок

Преимущества

Арбузный сок богат антиоксидантами, которые сужают поры и уменьшают вероятность появления высыпаний. Банан питает и увлажняет кожу.

Приготовление
  • Разомните половину спелого банана.
  • Смешайте с арбузным соком до получения гладкой пасты.
  • Нанесите пасту на лицо и оставьте на 15 минут, стараясь не двигать мышцы лица.
  • Смойте теплой водой.

Эти простые и эффективные маски помогут улучшить состояние кожи, используя натуральные ингредиенты, которые часто можно найти на кухне.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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