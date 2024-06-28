Простые маски для лица из овощей и фруктов с грядки: назван рецепт и преимущества

Для создания действительно эффективных масок для лица можно использовать доступные ингредиенты, которые часто есть под рукой. Вот несколько рецептов масок для различных целей ухода за кожей:
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Клубничная маска
Ингредиенты
1 ч. л. льняной муки
4-5 спелых ягод клубники
1 ст. л. воды
1-2 ч. л. рисовой муки
Преимущества
Клубника богата витаминами и альфа-гидроксикислотами, которые мягко растворяют связи между омертвевшими клетками кожи, улучшая цвет лица. Льняные семена добавляют питательные вещества и помогают создать хорошую консистенцию маски вместе с успокаивающей рисовой мукой, которая популярна среди женщин Китая и Кореи.
Приготовление
В небольшой миске соедините льняную муку с чайной ложкой горячей воды и хорошо перемешайте, чтобы получился гель.
Разомните клубнику в пюре и смешайте с льняным гелем.
Нанесите смесь на лицо и шею, оставьте на 10-15 минут.
Смойте теплой водой и вытрите насухо.
Отшелушивающая маска с томатом и йогуртом
Ингредиенты
1 спелый помидор
1/2 ст. л. овсяных хлопьев
1 ст. л. обычного йогурта
Преимущества
Помидоры содержат натуральные кислоты, которые помогают осветлить кожу и отшелушить омертвевшие клетки. Овсяные хлопья нежно скрабируют кожу, а йогурт успокаивает и увлажняет.
Приготовление
Смешайте спелый помидор с овсяными хлопьями.
Добавьте ложку йогурта и перемешайте до получения гладкой пасты.
Очистите лицо и нанесите пасту на лицо и шею.
Оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой.
Арбузная маска для борьбы с акне
Ингредиенты
1/2 спелого банана
Арбузный сок
Преимущества
Арбузный сок богат антиоксидантами, которые сужают поры и уменьшают вероятность появления высыпаний. Банан питает и увлажняет кожу.
Приготовление
Разомните половину спелого банана.
Смешайте с арбузным соком до получения гладкой пасты.
Нанесите пасту на лицо и оставьте на 15 минут, стараясь не двигать мышцы лица.
Смойте теплой водой.
Эти простые и эффективные маски помогут улучшить состояние кожи, используя натуральные ингредиенты, которые часто можно найти на кухне.