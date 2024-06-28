Простые маски для лица из овощей и фруктов с грядки: назван рецепт и преимущества

Назван способ приготовления простых масок для лица

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Для создания действительно эффективных масок для лица можно использовать доступные ингредиенты, которые часто есть под рукой. Вот несколько рецептов масок для различных целей ухода за кожей:

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Клубничная маска

Ингредиенты

1 ч. л. льняной муки

4-5 спелых ягод клубники

1 ст. л. воды

1-2 ч. л. рисовой муки

Преимущества

Клубника богата витаминами и альфа-гидроксикислотами, которые мягко растворяют связи между омертвевшими клетками кожи, улучшая цвет лица. Льняные семена добавляют питательные вещества и помогают создать хорошую консистенцию маски вместе с успокаивающей рисовой мукой, которая популярна среди женщин Китая и Кореи.

Приготовление

В небольшой миске соедините льняную муку с чайной ложкой горячей воды и хорошо перемешайте, чтобы получился гель.

Разомните клубнику в пюре и смешайте с льняным гелем.

Нанесите смесь на лицо и шею, оставьте на 10-15 минут.

Смойте теплой водой и вытрите насухо.

Отшелушивающая маска с томатом и йогуртом

Ингредиенты

1 спелый помидор

1/2 ст. л. овсяных хлопьев

1 ст. л. обычного йогурта

Преимущества

Помидоры содержат натуральные кислоты, которые помогают осветлить кожу и отшелушить омертвевшие клетки. Овсяные хлопья нежно скрабируют кожу, а йогурт успокаивает и увлажняет.

Приготовление

Смешайте спелый помидор с овсяными хлопьями.

Добавьте ложку йогурта и перемешайте до получения гладкой пасты.

Очистите лицо и нанесите пасту на лицо и шею.

Оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой.

Арбузная маска для борьбы с акне

Ингредиенты

1/2 спелого банана

Арбузный сок

Преимущества

Арбузный сок богат антиоксидантами, которые сужают поры и уменьшают вероятность появления высыпаний. Банан питает и увлажняет кожу.

Приготовление

Разомните половину спелого банана.

Смешайте с арбузным соком до получения гладкой пасты.

Нанесите пасту на лицо и оставьте на 15 минут, стараясь не двигать мышцы лица.

Смойте теплой водой.

Эти простые и эффективные маски помогут улучшить состояние кожи, используя натуральные ингредиенты, которые часто можно найти на кухне.