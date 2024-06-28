Этот набор аксессуаров сделает вас неотразимой на пляже: стало известно, что необходимо положить в сумку этим летом

Трэвел-блогер поделилась советами по сбору пляжной сумки

1:56 Your browser does not support the audio element. Красота

Трэвел-блогер Александра Николенко поделилась своими советами по сбору пляжной сумки для лета 2024 года, выделив несколько ключевых вещей, которые, по ее мнению, делают отдых комфортным и стильным.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, CC0

Правильная шляпа

Один из важнейших предметов для пляжного отдыха — это шляпа. Она не только защищает кожу от солнечных лучей, но и помогает избежать солнечного удара. Александра ежегодно обновляет свою коллекцию шляп, выбирая разные модели. В этом году она выбрала панаму, отмечая, что это горячий тренд. Альтернативами могут быть федора, канотье или классическая шляпа с широкими полями, которые продолжают оставаться в моде.

Шлепанцы

Хотя в отпуске могут пригодиться босоножки, для пляжа лучше взять шлепанцы или сандалии на плоской подошве. Они удобнее, так как не нужно бороться с завязками или ремнями. Для отдыха на галечном пляже Александра советует приобрести специальную обувь для хождения по острым камням, что обеспечит дополнительный комфорт.

Украшения

Украшения на пляже могут быть уместны и стильны. Основной тренд — морской стиль, но также актуальны крупные подвески и серьги-конго из натуральных материалов. Важно избегать гвоздиков, так как они легко теряются в воде.

Кимоно

Пляжное кимоно — безусловный тренд этого лета. Александра предпочитает кимоно из льна, отмечая его удобство и отсутствие раздражения кожи. Кимоно из плотных материалов можно использовать не только на пляже, но и в городских образах, сочетая с легкими брюками или хлопковыми шортами.

Эти предметы помогают Александре чувствовать себя комфортно и стильно на пляже, и она рекомендует обратить на них внимание при планировании своего пляжного отдыха.