Объёмная причёска, которая сразит всех наповал: назван простой способ навести красоту на голове

Стало известно, как сделать объёмную причёску в домашних условиях

1:09 Your browser does not support the audio element. Красота

В TikTok набирают популярность туториалы, посвященные созданию пышных волос, что отражает тренд на объемные прически. Прическа Майли Сайрус на церемонии "Грэмми" продолжает вдохновлять многих, оставаясь объектом восхищения среди бьютиголиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Чтобы добиться эффекта небрежных волн с внушительным объемом, важно начинать сушку волос с прикорневой зоны. Это позволяет задать волосам нужное направление и обеспечить дополнительный объем у корней. Локоны должны выглядеть максимально естественно и непринужденно, даже если на их создание вы потратили значительное время с помощью щетки-брашинга или горячих стайлеров. Конечный результат не должен выдавать усилия, затраченные на укладку.

Финальным этапом причесывания является использование расчески с широкими зубчиками, что придает прядям более естественный вид. Также рекомендуется щедро нанести финишный спрей для закрепления прически. Чтобы дополнительно зафиксировать объем у корней, можно использовать сухой шампунь или текстурайзер.