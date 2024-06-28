Объёмная причёска, которая сразит всех наповал: назван простой способ навести красоту на голове

В TikTok набирают популярность туториалы, посвященные созданию пышных волос, что отражает тренд на объемные прически. Прическа Майли Сайрус на церемонии "Грэмми" продолжает вдохновлять многих, оставаясь объектом восхищения среди бьютиголиков.
Чтобы добиться эффекта небрежных волн с внушительным объемом, важно начинать сушку волос с прикорневой зоны. Это позволяет задать волосам нужное направление и обеспечить дополнительный объем у корней. Локоны должны выглядеть максимально естественно и непринужденно, даже если на их создание вы потратили значительное время с помощью щетки-брашинга или горячих стайлеров. Конечный результат не должен выдавать усилия, затраченные на укладку.
Финальным этапом причесывания является использование расчески с широкими зубчиками, что придает прядям более естественный вид. Также рекомендуется щедро нанести финишный спрей для закрепления прически. Чтобы дополнительно зафиксировать объем у корней, можно использовать сухой шампунь или текстурайзер.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.