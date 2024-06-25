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"Нездоровые жиры": врач рассказала, какие продукты могут провоцировать закупорку пор кожи

Дерматолог Яковлева: молочные продукты, шоколад и пицца могут вызывать акне

Красота

Молочные продукты, полуфабрикаты, фастфуд и сладкое могут негативно влиять на работу сальных желёз и провоцировать закупорку пор и акне, рассказала NewsInfo.Ru врач-дерматолог, косметолог и трихолог Наталья Яковлева.

Дерматолог Яковлева: молочные продукты, шоколад и пицца могут вызывать акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, состав сального секрета (себума), который увлажняет, согревает и защищает кожу, должен быть более-менее жидким. Когда работа желёз нарушается, себум становится густым и твёрдым, забивая поры и окисляясь, что приводит к образованию угрей и акне, пояснила Яковлева.

Некоторые продукты питания могут усиливать этот процесс, предупредила дерматолог, так как сальные железы чувствительны к повышенному содержанию углеводов и жирных кислот. Первым в списке потенциально опасных продуктов Яковлева назвала молочные продукты. Кроме того, себорегуляцию могут нарушать продукты промышленной переработки, добавила врач.

"Они содержат трансжиры, у которых неправильная химическая формула. Это тоже нарушает метаболомику сальной железы. Это различные фастфуды, продукты быстрого приготовления, сосиски, котлеты, пиццы", — отметила эксперт.

Сальные железы также могут быть чувствительны к быстрым углеводам, рассказала дерматолог. К ним относятся кондитерские изделия, в том числе шоколад, особенно те, что содержат нездоровые пальмовые и растительные жиры, пояснила она. Также быстрые углеводы и трансжиры содержатся в фастфуде и полуфабрикатах, добавила Яковлева.

Эксперт подчеркнула, что перечисленные продукты можно назвать лишь "потенциально опасными" для кожи, так как у всех людей разный метаболизм и генетические особенности. Так, у одного человека все молочные продукты могут вызывать повышенное салоотделение, а у другого — только молоко, тогда как кисломолочные продукты, например творог, не будут вызывать нарушения работы сальных желез, пояснила она.

Чтобы узнать, как те или иные продукты влияют на организм, можно воспользоваться генетическими тестами на функции кожи или наблюдать за своим питанием и отслеживать, какие продукты повышают сальность кожи, посоветовала Яковлева.

"Здоровье кожи — это питание, образ жизни, обязательно полноценный здоровый сон. И рациональное питание, чтобы в меню присутствовали и овощи, и фрукты, и мясо, и рыба жирных сортов", — резюмировала собеседник NewsInfo.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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