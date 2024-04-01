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Весна 2024: Модные цвета и ткани - секреты стилиста и эксперта Екатерины Казанцевой

Об актуальных цветах модной одежды рассказывает Екатерина Казанцева

4:22
Красота

В комментарии для Pravda.Ru стилист и эксперт по итальянским тканям Екатерина Казанцева рассказала, что будет актуально в этом.

Об актуальных цветах модной одежды рассказывает Екатерина Казанцева
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

"Изучая показы «Весна-лето 2024», прошедшие в Париже, Лондоне, Милане и Нью-Йорке, можно выделить порядка 10 цветов, которые этой весной и летом мы будем носить, - сказала эксперт. - Один из самых запоминающихся или часто встречающихся цветов - ройбуш".

Эксперт пояснила, что это красно-коричневый цвет, который в переводе означает «полезный напиток». Ройбуш - это растение, которое растет в Африке и переводится как «красный куст", поэтому красный доминирует и смягчает древесно-коричневую гамму. 

Второй оттенок, который выделила Екатерина -  оттенок апельсинового сока, который выглядит очень жизнерадостно, ярко, сочно. Стилист рекомендует использовать его в абсолютно любых изделиях в сезоне «Весна-лето 2024». 

Еще один актуальный оттенок, который выделила стилист - это пыльно - зеленый. Она утверждает, что это очень спокойный, благородный, довольно универсальный цвет, который хорошо сочетается с белым и черным. Его можно использовать для повседневных образов и также очень уместно подходит к образам в стиле сафари. 

“Один из моих любимых оттенков, которые встречаются в сезоне весна-лето 2024, - это «шамбре голубой», то есть это синий цвет с сиреневым красивым и благородным подтоном. Выглядит очень воздушно, очень легкий, приятный глазу, классно будет смотреться в элегантных платьях. А также это могут быть и струящиеся блузки, юбки, платья со всевозможными оборками и рюшами.” - поделилась стилист. 

Также к трендовым оттенкам специалист отнесла сиреневый и пудровый лавандовый. Она уверена, что это очень романтичные пастельные тона, которые идеально подходят для создания женственных образов. 

В список актуальных цветов Екатерина добавила цвет деним, насыщенные голубые оттенки, ванильный и розовый цвет. Она пояснила, что розовый встречается в разных вариациях, от пастельных оттенков до насыщенных. 

Также стилист рассказала, какие ткани будут актуальны в этом сезоне. На первом месте - незаменимые хлопок и лен. Она пояснила, что это номер один по запросам от клиентов-дизайнеров, которые используют их в совершенно разных изделиях, разных интерпретациях, поэтому этих тканей на подиуме много и это нестареющая классика. 

На второе место Екатерина Казанцева поставила деним, из которого шьют рубашки, комбинезоны, бомберы и джинсы. 

Третий по популярности - шифон. По мнению Екатерины, этот легкий, воздушный материал можно использовать для пошива юбок и блузок с драпировками, воланами и рюшами. Она уверена, что в таких изделиях можно пойти на свидание, прогулку, и даже в офис.

“Что касается главного тренда, то амбассадором этого сезона я бы назвала кружево. Причем, оно может быть абсолютно разным. Из грубого хлопкового кружева можно сшить футболку "с мужского плеча" или прямую юбку, а из тонкого и нежного французского кружева шантильи блузку или изящную накидку. Кружево, гипюр всевозможных видов и самые разные сетки сейчас на пике популярности” - поделилась эксперт.

Также специалист по итальянским тканям выделила трендовые принты весны 2024 года:

  1. вертикальная полоска
  2. горошек
  3. массивные цветы
  4. леопард
  5. змеиный принт

Стилист также рекомендует обращать внимание на банданы, крупные серьги, массивные сумки и обувь. Она рассказала, что сейчас есть тренд на необычную форму каблука и “открытые” пальцы. Еще из необычного - тапочки, которые станут самой актуальной обувью сезона, можно носить как кожаные через палец, так и необычные, например, с меховой опушкой. Екатерина также уверена, что бахрома, перья и кристаллы будут очень актуальны — этим летом чем больше декора на обуви, тем лучше. 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА ВЕСНА - ЛЕТО 2024 | САМЫЕ МОДНЫЕ СТИЛИ
Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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